Bauzinsen steigen im März weiter und nähern sich der 4-Prozent-Marke

Die Bauzinsen sind im März über alle Laufzeiten hinweg gestiegen. Darauf weist Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24, hin. Bei einer Zinsbindung von zehn Jahren legte der Top-Zins um 0,34 Prozentpunkte zu. Im Durchschnitt aller Laufzeiten kletterte der Top-Zins von 3,93 Prozent im Februar auf 3,98 Prozent im März und erreichte damit nahezu die Marke von vier Prozent.

Auch bei den Finanzierungskennzahlen zeigt sich eine Verschiebung. Das durchschnittliche Darlehensvolumen lag im März bei 309.605 Euro und damit leicht über dem Vormonatswert von 308.309 Euro. Käufer brachten im Schnitt 112.692 Euro Eigenkapital ein, etwas weniger als im Februar mit 113.915 Euro.

Die geringere Eigenkapitalbasis wirkt sich unmittelbar auf die Finanzierungsstruktur aus. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote sank von 26,9 Prozent auf 26,68 Prozent. In Kombination mit den gestiegenen Zinsen erhöhte sich die monatliche Belastung: Die durchschnittliche Annuität lag im März bei 1.420 Euro nach 1.414 Euro im Februar.

Die Entwicklung zeigt, dass sich Immobilienfinanzierungen wieder verteuern. Selbst moderate Veränderungen bei Zinsen und Eigenkapital haben spürbare Auswirkungen auf die monatlichen Raten. Für viele Haushalte wird die Finanzierung dadurch anspruchsvoller.

Auch die Kapitalmärkte bleiben ein zentraler Einflussfaktor. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erreichte im März mit 3,11 Prozent ein 15-Jahres-Hoch, bevor sie innerhalb eines Tages um 20 Basispunkte fiel. Diese Dynamik überträgt sich direkt auf die Konditionen für Baufinanzierungen.

Kohnen ordnet die Entwicklung ein: „Die politische und wirtschaftliche Lage ist und bleibt unsicher. In unsichereren Zeiten sind Sachwerte häufig besonders gefragt, denn sie bieten realen Nutzen und gelten als inflationsrobust. Wie sich die Bauzinsen weiter entwickeln, hängt nun stark davon ab, ob es zu einer echten Lösung im Iran-Krieg kommt. Bis dahin bleibt der Markt volatil.“