Zinswende in Sicht? Welche Impulse Kevin Warsh für die Fed setzt

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im ersten Monat des Jahres 2026 moderat über die gesamte Kurve hinweg, wobei die 10-jährigen Treasuries um acht Basispunkte zulegten. Neben den stark gestiegenen japanischen Anleiherenditen und einem schwächeren Dollar zu Jahresbeginn war die wichtigste Nachricht die Nominierung von FOMC-Veteran Kevin Warsh durch Präsident Trump am 30. Januar. Warsh soll im Mai Jerome Powell als Fed-Vorsitzenden ablösen. Er ist ein sehr glaubwürdiger Kandidat, bekannt als Inflationshawk und — am wichtigsten — als entschiedener Verfechter der Unabhängigkeit der Fed. Seine bisherige Neigung zu restriktiven Zinsen aus Inflationsängsten hat sich nun an seine Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage angepasst—und möglicherweise auch an die Anforderungen, die Nominierung erfolgreich zu sichern. Im Gegensatz dazu bleiben viele Mitglieder des FOMC weiterhin vorsichtig gegenüber weiteren Zinssenkungen.

Richtungswechsel

Warsh fordert einen „Richtungswechsel“ bei der Fed. Er möchte nicht nur das Fed-Personal, die Rahmenbedingungen und die Kommunikation verändern, sondern auch die Bilanzsumme der Zentralbank verkleinern. Seiner Ansicht nach ist eine Fed mit kleinerer Bilanz, die sich auf ihre Kernziele konzentriert, politisch stabiler und unabhängiger als eine Fed mit zu breit gefasstem Mandat und großer Bilanz. Letztere öffnet die Fed stärker für Eingriffe der Fiskalpolitik und politische Risiken. Berichten zufolge hat Warsh seine Haltung zu niedrigen Kurzfristzinsen gelockert. Dies hängt vermutlich unmittelbar mit seinem Ziel zusammen, die Fed-Bilanz zu verkleinern und die langfristigen Bestände zu reduzieren, wahrscheinlich auch im Bereich Hypothekenpapiere (MBS).

Warsh ist der Meinung, dass eine Ausweitung der Fed-Vermögenswerte nur in Notfällen erfolgen sollte und anschließend sofort zurückgenommen werden muss. Seiner Ansicht nach verzerrt die weiterhin große Bilanz der Fed Marktsignale und ermöglicht geldpolitische Fehlentscheidungen. Die jüngste Zustimmung zu niedrigeren Kurzfristzinsen scheint zudem mit seiner Einschätzung zusammenzuhängen, dass die US-Wirtschaft eine Produktivitätsrevolution durchläuft, die ein weniger inflationsanfälliges Wachstum erlaubt. Sein Investmenthintergrund gibt ihm zudem Einblicke in den Technologiesektor der Wirtschaft. Das untermauert seine Auffassung, dass technologische Innovationen ein wachstumsförderndes, niedrig-inflationäres Umfeld ermöglichen und kurzfristig niedrigere Zielzinsen rechtfertigen.

Implikationen für die Zinspolitik

Warsh könnte die Art und Weise ändern, wie die Fed kommuniziert und ihre geldpolitischen Rahmenwerke umsetzt, um vorausschauender zu agieren. Er hat sich gegen Zinszahlungen auf Überschussreserven ausgesprochen und könnte die langfristigen Bestände der Fed reduzieren. Sollte er seine Ziele vollständig umsetzen, könnten die Zinskurven steiler werden, während die kurzfristigen Zinsen mittelfristig (ein bis zwei Jahre) niedriger liegen.

Kurzfristig sieht sich Warsh jedoch Herausforderungen gegenüber: divergierende Meinungen im FOMC und institutionelle Trägheit könnten Veränderungen verlangsamen, aber nicht verhindern. Ebenso könnten Maßnahmen zur Reduktion und Verkürzung der Fed-Bestände im Kontext aggressiverer Schritte des US-Finanzministeriums erfolgen. Ziel wäre, die langfristigen Renditen durch Gegenmaßnahmen zu Fed-Portfolioverschiebungen zu senken. Beispielsweise könnte das Finanzministerium mehr kurzlaufende Anleihen ausgeben, da die Fed kurze Laufzeiten bevorzugt. Möglicherweise werden auch langlaufende Anleihen zurückgekauft, finanziert durch Überausgaben am kurzen Ende. Das Zusammenspiel von Fed und Finanzministerium könnte kurzfristig die Erwartungen einer steileren Zinskurve dämpfen, mittelfristig aber nicht verhindern.

Unsere Duration-Position hat sich leicht in Richtung Short gegenüber dem Benchmark verschoben. Wir sehen eine Tendenz zu etwas höheren Renditen aus folgenden Gründen:

Die US-Wirtschaft wächst solide über dem Trend und über den Konsensschätzungen.

Der „One Big Beautiful Bill Act“ wird verschiedene fiskalische Impulse bringen und das Wachstum 2026 stützen.

KI-bezogene Investitionen dürften 2026 zunehmen.

Stimulierende Finanzbedingungen halten an, schaffen Vermögenseffekte und stützen den Konsum der oberen Einkommensschichten, was Kapitalflüsse und Wachstum unterstützt.

Positive US-Daten deuten auf eine Erholung bei der Beschäftigung hin.

Die Inflation bleibt hartnäckig über dem Zielwert.

Gleichzeitig haben wir nur eine kleine Short-Position gehalten, da folgende Faktoren Anleihen stützen:

Warsh dürfte niedrigere Kurzfristzinsen unterstützen, gestützt auf Produktivitätswachstum.

Die Realzinsen sind im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit noch hoch.

Anlegerstimmung und Kapitalflüsse könnten Anleihen nach der starken Aktienrally begünstigen.

Ein militärischer Konflikt mit Iran ist möglich, obwohl Verhandlungen begonnen haben.

China exportiert weiterhin Deflation und schützt aktiv seine Interessen.

Autor RJ Gallo ist Deputy CIO Fixed Income bei Federated Hermes.