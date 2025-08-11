Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Zwischen Wasser und WLAN

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Portrait von Jörg Droste, Redakteur und Ressortleiter Versicherungen beim Cash Magazin.: EUROPA, DEUTSCHLAND, HAMBURG, HAMBURG, 06.05.2022: - Florian Sonntag -
Foto: Florian Sonntag
Jörg Droste, Redakteur Cash.

Wenn das Wasser kommt, ist es zu spät. Und wenn der Server steht, hilft auch kein „Hätte ich mal“. Die Realität zeigt: Naturgefahren und Cyberrisiken sind angekommen im Alltag kleiner und mittlerer Unternehmen, also mitten in der Fläche. Und doch verharrt die Absicherung auf fahrlässig niedrigem Niveau. 

Fakt ist: Hochwasser macht auch vor Gewerbebetrieben keinen Halt. Und dennoch werden immer noch viel zu viele Policen ohne Elementarschutz abgeschlossen. Dabei genügt ein Starkregenereignis, ein verstopfter Gully und schon stehen 30 Zentimeter Wasser in der Halle. Die Folge: Maschinen, Waren, Server sind verloren.

Ähnlich fahrlässig ist die Ignoranz gegenüber Cyberrisiken. Phishing-Mails, Ransomware, Datenklau: Laut GDV setzen rund 69 Prozent der Betriebe nicht einmal grundlegende technische Schutzmaßnahmen um. Angesichts von 332.000 Angriffen und rund 178 Milliarden Euro Schadenssumme 2024 fragt man sich, wer hier den Schuss immer noch nicht hört. Dennoch bleiben Cyberversicherungen ein Nischenthema. 

Zu komplex, zu technisch, zu erklärungsbedürftig? Vielleicht. Aber vor allem: noch zu wenig ernst genommen. Gewerbeversicherung ist keine Schönwetterdisziplin. Vermittler tragen Verantwortung: beraten, warnen und Klartext reden. Wer heute Risiken verharmlost, gerät morgen in Erklärungsnot.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV ALH Gruppe. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/zwischen-wasser-und-wlan-700485/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.