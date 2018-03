Die Stunde der Wahrheit

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Das müssen Sie sich immer vor Augen halten. Wie bei einem Fußballspiel. Machen Sie nicht den Fehler vieler Kollegen: Den Kunden fallen lassen, sobald er seinen Namen unter den Vertrag gesetzt hat.

Die Rankel-Kolumne

Nach dem Verkauf kommt der Zeitpunkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Aus den Augen, aus dem Sinn? Bitte nicht! Sie wollen doch, dass der Kunde wiederkommt.

Jetzt können Sie zeigen, dass Sie ein Profi sind. Dass Sie es besser wissen. So ebnen Sie den Weg zur niemals endenden Customer Journey!

Kontakt nicht abreißen lassen

Hat der Kunde Ihrem Paket zugestimmt, beginnt seine Erfahrungsphase. Die Stunde der Wahrheit. Diese Phase ist neu in der modernen Kaufreise. Sie wurde bisher stiefmütterlich vernachlässigt. Dabei ist sie entscheidend für den langfristigen Erfolg!

Und daher auch fester Bestandteil des Lead-Loops. Gerade in der digitalen Zeit ist alles transparent. Jeder mit jedem vernetzt. Und die Konkurrenz nur einen Klick entfernt.

Wer in der Stunde der Wahrheit überzeugt, spielt in der Verkaufs-Profiliga. Es ist entscheidend, dass der Kontakt zwischen Ihnen und dem Kunden nach dem Kauf nicht abreißt. Bleiben Sie am Ball – persönlich oder digital! Sonst vergeben Sie ein ganzes Pfund.

Kunden sind immer skeptisch

Der Kunde ist noch nicht am Ende seiner Kaufreise angekommen. Denn er hat in seinem Leben schon einige schlechte Erfahrungen gemacht. Daher ist er skeptisch.

Und prüft seinen Kauf auf Herz und Nieren. Die berühmte Kaufreue tritt ein. Diesem Gefühl entgegenwirken können Sie durch eine erstklassige, fehlerfreie Umsetzung.

Klar ist, jetzt muss alles klappen! Ob bewusst oder unbewusst, der Kunde fragt sich: “Hält das Produkt, was es verspricht? Stimmen die Leistungen? Absprachen?“ Ihr Kunde muss merken, dass das Ding jetzt auf professionellen Gleisen durchs Ziel fährt.

