Netfonds legt bei Assets zu

Nach Angaben des Unternehmens legten im dritten Quartal die Assets im Depotgeschäft um 0,7 Millarden Euro auf 14,5 Milliarden Euro zu. Überproportionales Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der Bereich Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement auf 2,3 Milliarden Euro (plus 47 Prozent seit Jahresbeginn).

Ebenso konnte laut Netfonds der Bereich Fonds-Advisory ausgebaut werden: Mit einem Wachstum von 1,0 Milliarden Euro auf rund 5,6 Millarden Euro in 75 Fonds ist der Bereich seit Anfang des Jahres um 22 Prozent gewachsen. In Summe administrierten die Unternehmen der Netfonds Gruppe zum Ende des dritten Quartals Assets in Höhe von 20,1 Milliarden Euro (plus 26 Prozent).