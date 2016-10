Versicherungsmakler Aon und SVD vereinbaren Kooperation

Der Versicherungsmakler Aon Deutschland und der Versicherungsmakler SVD Wurster aus dem baden-württembergischen Metzingen arbeiten künftig zusammen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde demnach geschlossen.

“SVD passt ausgezeichnet zu Aon”, sagt Onno Janssen, Chief Executive Officer (CEO) von Aon Risk Solutions in Deutschland. “Das Unternehmen ergänzt uns in den Bereichen Gewerbe und Mittelstand sehr gut. über besondere Expertise verfügen die neuen Kollegen auch in den Bereichen Logistik und Fuhrparkmanagement.”

Janssen sieht sein Unternehmen durch die Zusammenarbeit in dem wachstumsstarken Bundesland Baden-Württemberg besonders gut aufgestellt. “Wir haben in der Region bereits großes organisches Wachstum erzielt. Allerdings überstieg das Potenzial im Ländle unsere personellen Kapazitäten. Wir sind daher sehr froh, mit SVD Wurster neue Kollegen vor Ort an unserer Seite zu haben”, sagt der Aon-CEO.

Aon will weiter anorganisch wachsen

“Die Mitarbeiter der SVD Wurster GmbH sind stolz darauf, mit ihrem Know-how in Baden-Württemberg einen Beitrag zum Gesamterfolg der Kooperation beizusteuern. Durch die Zusammenarbeit können wir unseren bestehenden und neuen Kunden in der Region eine noch größere Leistungspalette anbieten”, kommentiert Jürgen Wurster, Inhaber der SVD Holding GmbH.

Aon-CEO Janssen schließt nicht aus, künftig weiter anorganisch zu wachsen: “Wir haben den Willen, weitere Partner im Markt zu suchen und zu finden.” (jb)

Foto: Aon