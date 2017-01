Definet lanciert neue Software

Die Service-Gesellschaft für Finanzdienstleistungsvertriebe Definet Deutsche Finanz Netzwerk bringt eine neue Software für die Finanzanalyse von Privathaushalten heraus. Die neue Software ist on- und offline einsetzbar.

Die Software wurde im Auftrag von Definet von der Heidelberger Softwareschmiede Insinno entwickelt und erfüllt laut Definet die Anforderungen der DIN SPEC 77222 “Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte” sowie der DIN SPEC 77223 “Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger”.

Die Konformität der Software mit dem “DIN SPEC”-Regelwerk wurde demnach durch das Defino Institut für Finanznorm überprüft und zertifiziert.

Drei Tools in einer Software

Das Programm ist sowohl online wie auch offline einsetzbar und enthält drei Komponenten. Das Tool “Defino Basis” soll Finanzberatern in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen ermöglichen, Verbraucher unkompliziert eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN SPEC 77222 zu berechnen.

Das Tool “Basis Plus” bietet darüber hinaus die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Mit dem “Tool Basis Plus Advanced” soll bei der Analyse der Vermögensthemen auch die Anwendung der Regeln aus der DIN SPEC 77223 möglich sein. Sämtliche Tools können laut Definet in einem Programm erworben und durch Umschalten aktiviert werden.

Zwei Tools für Verbraucher

Definet bietet zudem einen Selbstanalyse-Finanzcheck für Beraterwebsites sowie eine Selbstanalyse-App zur Nutzung durch Verbraucher an. Beide Tools wurden von Insinno entwickelt und arbeiten ebenfalls in Anlehnung an die DIN SPEC 77222.

“Die neue Software-Landschaft für unsere Kooperationspartner und Verbraucher wird sowohl einfachen als auch komplexen Anforderungen gerecht “, sagt Definet-Vorstand Thomas Scholl. Definet wolle das gesamte Defino-zertifizierte Software-Portfolio bei Fertigstellung der Norm DIN 77230 kostenlos an das vermutlich geringfügig veränderte Regelwerk anpassen lassen. (jb)

Foto: Shutterstock