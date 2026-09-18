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Achtung Abzocke: Bafin warnt vor gefälschten Anrufen unter eigener Telefonnummer

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Symbolbild Bafin.

Die Bafin warnt vor Betrugsversuchen mit gefälschten Anrufen. Kriminelle lassen dabei echte Telefonnummern der Finanzaufsicht auf dem Display erscheinen, um an persönliche Daten zu gelangen. Verbraucher sollten deshalb genau hinschauen.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor betrügerischen Anrufen, bei denen Unbekannte die Telefonnummer des Bafin-Verbrauchertelefons oder der Telefonzentrale verwenden. Ziel der Anrufer sei, persönliche und sensible Daten von Verbrauchern zu erlangen.

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Dabei setzen die Täter auf sogenanntes Call-ID-Spoofing. Durch diese Technik erscheint auf dem Telefondisplay der Angerufenen eine echte Telefonnummer der Bafin, obwohl der Anruf tatsächlich von einer anderen Nummer ausgeht. Die angezeigte Rufnummer soll Vertrauen schaffen und die Betroffenen dazu bewegen, Forderungen der Anrufer zu erfüllen.

Die Bafin stellt klar, dass sie Privatpersonen nicht unaufgefordert telefonisch kontaktiert. Auch Dritte beauftragt die Behörde nicht mit solchen Anrufen.

Bafin rät zur Vorsicht bei persönlichen Daten

Verbraucher sollten am Telefon grundsätzlich keine persönlichen oder sensiblen Daten preisgeben. Wer einen entsprechenden Betrugsversuch feststellt, sollte nach Angaben der Bafin Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten.

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