Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG: Die Vertriebsspitze wird neu aufgestellt

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Hanno Wienhausen den Vorstandsvorsitz der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG. Er folgt auf Andreas Kanning, der die Gesellschaft seit 2019 geführt hat und sein Mandat zum Jahresende 2025 niederlegt. Kanning bleibt der ABV im Jahr 2026 in beratender Funktion verbunden. Der Generationswechsel erfolgt in einer Phase, in der die Vertriebsgesellschaft ihre Umsatzergebnisse kontinuierlich gesteigert und zentrale Weichen für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells gestellt hat.

Kanning ist seit über 30 Jahren für die Allianz tätig, überwiegend in Vertriebsfunktionen. Nach Stationen unter anderem als Leiter des Bankenvertriebs, verschiedener Geschäftsstellen sowie als Vertriebsdirektor gehörte er ab 2012 dem Vorstand der ABV an. In seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender entwickelte er den Ausschließlichkeitsvertrieb weiter und setzte mit dem ABV Zukunftsprogramm strukturelle Impulse zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Vertriebs.

Kontinuität und neue Impulse im Vertrieb

Hanno Wienhausen bringt langjährige nationale und internationale Erfahrung aus dem Allianz Konzern mit. Zwischen 2014 und 2021 war er in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der ABV tätig, zuletzt als Leiter der Vertriebsdirektion Berlin. Anfang 2022 wechselte der promovierte Jurist zur Allianz Suisse, wo er als Chief Underwriting Officer und Mitglied der Geschäftsleitung das Schaden- und Unfallgeschäft verantwortete und ab 2023 zusätzlich die Ressorts Schaden und Automotive leitete.

Im Oktober 2024 kehrte Wienhausen in den Vorstand der ABV zurück und übernahm zum 1. Januar 2025 die Verantwortung für den Vertrieb Süd. In dieser Funktion setzte er neue Akzente in der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und forcierte die Transformation des Vertriebs.

Klaus-Peter Röhler, Mitglied des Vorstands der Allianz SE, sagt: „Andreas Kanning hat die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG nachhaltig geprägt und unseren Ausschließlichkeitsvertrieb sicher und erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt. Dabei hat er maßgeblich die Strategie der ABV weiterentwickelt, um die Position des Allianz Vertriebs in einem intensiven Wettbewerbsumfeld zu stärken und die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen.“

Weitere Veränderungen in ABV und APKV

Mit dem Wechsel von Wienhausen an die Spitze der ABV ergeben sich weitere personelle Veränderungen. Daniel Bahr übernimmt zum 1. Januar 2026 das Vorstandsressort Vertrieb Süd der ABV. Er wechselt von der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, wo er seit 2014 als Vorstand das Ressort Leistung, Vertrieb und Personal verantwortet. Unter seiner Führung erzielte die APKV wiederholt hohe Neugeschäftsergebnisse und trieb digitale Angebote für Versicherte voran.

Alexander Vogel folgt Bahr zum gleichen Zeitpunkt im Vorstand der APKV nach und übernimmt dort das Ressort Leistung, Vertrieb und Personal. Vogel ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Allianz Konzern tätig, unter anderem in leitenden Vertriebsrollen bei ABV und APKV sowie zuletzt als Chief Sales Officer für die Region Central Europe.

Klaus-Peter Röhler betont: „Die ABV bekommt mit Hanno Wienhausen einen CEO mit außerordentlichem Leistungsausweis, der unseren Vertrieb in diesem dynamischen Markt in die Zukunft führen wird.“ Die Aufsichtsräte der beteiligten Gesellschaften haben die entsprechenden Beschlüsse im Dezember 2025 gefasst. Die Ernennung von Alexander Vogel steht noch unter dem Vorbehalt der Unbedenklichkeitsprüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde.