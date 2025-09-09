Allianz Partners ernennt Okan Özdemir zum Chief Officer for Health

Zum 1. September 2025 hat Okan Özdemir die Position des Chief Officer for Health bei Allianz Partners übernommen. In dieser Rolle berichtet er direkt an Chief Executive Officer Tomas Kunzmann. Özdemir folgt auf Ida Luka-Lognoné, die das Gesundheitsgeschäft des Unternehmens seit 2015 leitete und entscheidend zum weltweiten Wachstum beitrug.

Özdemir wechselt von Allianz Türkiye, wo er seit 2019 als Chief Health Officer und Vorstandsmitglied tätig war. Insgesamt blickt er auf mehr als 24 Jahre in Führungspositionen innerhalb der Allianz Gruppe zurück. Dazu zählen Stationen als Chief Marketing Officer sowie leitende Funktionen im Krankenversicherungsgeschäft, in denen er maßgeblich an der digitalen Transformation und am Ausbau der Marktposition beteiligt war.

Neuer Verantwortungsbereich für globales Gesundheitsgeschäft

In seiner neuen Funktion soll Özdemir das Gesundheitssegment von Allianz Partners weltweit stärken und den Ausbau der Marktführerschaft vorantreiben. „Wir freuen uns sehr, Okan als unseren neuen Chief Officer for Health willkommen zu heißen. Er tritt die Nachfolge von Ida Luka-Lognoné an, die unser Unternehmen nachhaltig geprägt hat“, sagt CEO Tomas Kunzmann.

Kunzmann betont, dass Özdemirs Erfahrung im Gesundheitswesen und in der Digitalisierung entscheidend für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs sein werde. „Okans umfassendes Fachwissen im Bereich Gesundheit sowie seine Erfahrung in der digitalen Transformation werden entscheidend dazu beitragen, das Gesundheitsgeschäft weiter auszubauen und unterstreichen unser Ziel, den Umsatz bis 2030 zu verdoppeln.“

Abschied von einer prägenden Führungspersönlichkeit

Mit dem Wechsel endet die Amtszeit von Ida Luka-Lognoné, die Allianz Partners in den vergangenen zehn Jahren im Gesundheitsbereich geprägt hat. Unter ihrer Leitung wuchs das Geschäft deutlich, neue Kundensegmente wurden erschlossen und die internationale Präsenz ausgebaut. Zudem etablierte sie eine kundenorientierte Unternehmenskultur und setzte strategische Initiativen um, die Allianz Partners an die Spitze der Branche führten.

Luka-Lognoné blickt auf eine 30-jährige Karriere innerhalb der Allianz Gruppe zurück, in der sie zahlreiche Führungsaufgaben übernahm. Ihre Leistungen im Gesundheitssegment von Allianz Partners gelten als wegweisend für die heutige Marktstellung des Unternehmens.