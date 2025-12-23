Anlagethemen 2026: Das sagen die Asset und Investment Manager

Nico Auel, Vorstand Munich Private Equity: „Private Equity hat in diesem Jahr unter Privatanlegern stark an Sichtbarkeit gewonnen – und das Thema wird auch 2026 nicht an Relevanz verlieren. Damit steigt zugleich der Bedarf an Orientierung: Viele Anleger möchten verstehen, wie Private Equity funktioniert und worauf sie achten müssen. Für uns bedeutet das vor allem, die Berater, die unsere Fonds vermitteln, noch gezielter zu unterstützen – durch Schulungen, Wissenstransfer und klar verständliche Informationsangebote. Denn am Ende geht es genau darum: Anleger durch Aufklärung, Finanzbildung und qualitativ hochwertige Produkte zu gewinnen. Wir konzentrieren uns deshalb weiterhin auf die Platzierung unserer bestehenden Fonds und den konsequenten Ausbau unserer Informationsangebote.“

Nico Auel (Foto: RWB / Stefanie Aumiller)