Nico Auel, Vorstand Munich Private Equity: „Private Equity hat in diesem Jahr unter Privatanlegern stark an Sichtbarkeit gewonnen – und das Thema wird auch 2026 nicht an Relevanz verlieren. Damit steigt zugleich der Bedarf an Orientierung: Viele Anleger möchten verstehen, wie Private Equity funktioniert und worauf sie achten müssen. Für uns bedeutet das vor allem, die Berater, die unsere Fonds vermitteln, noch gezielter zu unterstützen – durch Schulungen, Wissenstransfer und klar verständliche Informationsangebote. Denn am Ende geht es genau darum: Anleger durch Aufklärung, Finanzbildung und qualitativ hochwertige Produkte zu gewinnen. Wir konzentrieren uns deshalb weiterhin auf die Platzierung unserer bestehenden Fonds und den konsequenten Ausbau unserer Informationsangebote.“
Anlagethemen 2026: Das sagen die Asset und Investment Manager
2025 war turbulent. Doch was bringt das neue Jahr? Wie entwickeln sich die Märkte? Was planen die Unternehmen? Cash. hat Asset und Investment Manager nach ihren Erwartungen und Planungen für 2026 gefragt.