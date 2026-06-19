Bafin bestellt Sonderbeauftragten für DF Deutsche Finance Investment GmbH

Demnach muss die DF Deutsche Finance Investment GmbH der Bafin Auskünfte erteilen und Unterlagen vorlegen. Mithilfe der Auskünfte und Unterlagen will sich die Bafin ein eigenes Bild von der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung geschlossener Publikumsfonds verschaffen, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verantwortet werden, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Zudem habe die Bafin in diesem Zusammenhang einen Sonderbeauftragten bestellt, der ihre Anordnung überwacht. Die Maßnahmen sind der Mitteilung zufolge zwar noch nicht bestandskräftig, aber sofort vollziehbar.

Nähere Einzelheiten zu den Gründen für die Maßnahmen oder konkrete Vorwürfe enthält die kurze Mitteilung der Bafin nicht. Zum Hintergrund erklärt die Behörde lediglich allgemein: Die DF Deutsche Finance Investment GmbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Deren Einhaltung überwache die Bafin und könne Anordnungen treffen, die zu ihrer Durchsetzung geeignet und erforderlich sind.

So könne die Bafin Auskünfte einholen und die Vorlage von Unterlagen verlangen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dies zur Überwachung eines Verbots oder Gebots des KAGB erforderlich ist. Zudem kann die Bafin einen Sonderbeauftragten bestellen, der überwacht, dass ihre Anordnungen von der Kapitalverwaltungsgesellschaft beachtet werden, und der ihr dazu Bericht erstattet.

Am „Bafin-Pranger“

Dass die Behörde solche Maßnahmen veröffentlicht, resultiert aus den umstrittenen Vorschriften zum sogenannten Bafin-Pranger. Demnach soll die Finanzaufsicht ihre Maßnahmen grundsätzlich öffentlich bekannt machen. Das kann sie offenbar auch dann, wenn eine Fehlentwicklung oder ein Gesetzesverstoß noch gar nicht feststehen, sondern die Behörde sich – wie in diesem Fall – zunächst nur „ein eigenes Bild von der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung“ verschaffen will.

Obwohl eine Bafin-Meldung dem betroffenen Unternehmen erheblichen Schaden zufügen kann, hat es keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Die Maßnahmen sind zudem unabhängig von ihrer Rechtmäßigkeit sofort vollziehbar. Es gilt für die Deutsche Finance also eine Art „Unschuldsvermutung“ (in Anführungszeichen, weil es hier soweit ersichtlich nicht um strafrechtliche Fragen geht).

Schwerpunkt Private Equity Real Estate, Immobilien, Infrastruktur

Die Deutsche Finance Group ist eine international tätige Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur. Die Gruppe ist auf Co-Investments mit institutionellen Investoren spezialisiert, an denen über entsprechende Publikumsfonds zum Teil auch private Anleger beteiligt sind. Das Unternehmen verwaltet nach Angaben auf der Website rund zwölf Milliarden US-Dollar Assets under Management. Zuletzt hatte die Deutsche Finance International Ende April 2026 gemeldet, ihr Wohnportfolio in Dänemark weiter auszubauen und gemeinsam mit einem dänischen Investmenthaus 97 neu fertiggestellte Reihenhäuser im Großraum Kopenhagen zu erwerben.

Eine Stellungnahme der Deutschen Finance zu der Bafin-Maßnahme war am Freitag-Nachmittag zunächst nicht mehr zu erhalten. Cash. wird berichten, sobald diese vorliegt oder weitere Hintergründe bekannt werden.