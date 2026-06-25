BarmeniaGothaer baut Führung um: Co-CEO Eurich verlässt den Vorstand zum Jahresende

Dr. Andreas Eurich verlässt die BarmeniaGothaer zum 31. Dezember 2026. Der Konzern, der nach der Fusion mit Beitragseinnahmen von rund 8,6 Milliarden Euro und etwa acht Millionen Kunden zu den zehn größten Versicherern in Deutschland zählt, hatte Eurich nach dem Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer im September 2024 gemeinsam mit Oliver Schoeller an die Co-CEO-Spitze berufen.

Davor hatte Eurich die Barmenia seit August 2013 als Vorstandsvorsitzender geführt – als Nachfolger von Dr. Josef Beutelmann, der nach 15 Jahren an der Vorstandsspitze in den Aufsichtsrat wechselte. Cash. hatte das Führungsduo Eurich Schoeller redaktionell begleitet: zunächst auf der DKM 2023, als die Fusionspläne noch frisch waren, und erneut 2024 nach dem vollzogenen Zusammenschluss, für den beide als „Team of the Year“ ausgezeichnet wurden.

Über seine Vorstandsarbeit hinaus war Eurich bis dato in zentralen Branchengremien engagiert: als Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV), als stellvertretender Vorsitzender des PKV-Verbandes, als Präsidiumsmitglied des GDV sowie als Vizepräsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Ob er diese Funktionen nach seinem Ausscheiden weiter ausüben wird, ist bislang nicht bekannt.

Langfristige Überlegungen

Das Ausscheiden Eurichs sei planmäßig und basiere auf langfristigen Überlegungen zur Weiterentwicklung der Vorstands- und Aufsichtsstruktur der Gruppe, teilt das Unternehmen mit. Nach seinem Ausscheiden soll Eurich den Gremien des Konzerns weiterhin zur Verfügung stehen.

Co-CEO Oliver Schoeller würdigt den scheidenden Vorstandskollegen: „Mein persönlicher Dank gilt Andreas Eurich für die vielen gemeinsamen Stunden rund um die Gestaltung des Zusammenschlusses, die wichtigen Impulse für den Erfolg des gemeinsamen Weges bis heute und nicht zuletzt die Weitsicht, mit der wir gemeinsam die Zukunft der Gruppe gestalten. Die Barmenia und nunmehr die BarmeniaGothaer schulden ihm großen Dank für sein Engagement, die hervorragenden Ergebnisse und nicht zuletzt den menschlichen Charakter der Gruppe, den Andreas Eurich in seinen Jahren als Vorstandsvorsitzender so entscheidend geprägt hat.“

Jana Freysoldt wird neue COO

Mit dem Umbau an der Vorstandsspitze werden auch die Ressorts neu zugeschnitten. Zum 1. Januar 2027 wird Jana Freysoldt als Chief Operating Officer in den Vorstand berufen. Die 42-Jährige ist seit 2022 für den Konzern tätig und leitete zuletzt die Unternehmensentwicklung mit Schwerpunkt auf Service und Kundenorientierung. Zuvor war sie mehr als zwölf Jahre bei Vodafone beschäftigt, wo sie Kundenservicestrategien entwickelt und umgesetzt hat. Das Unternehmen bescheinigt ihr Expertise in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

Jana Freysoldt, designierte COO der BarmeniaGothaer (Foto: BarmeniaGothaer)

Schoeller, der ab dem 1. Januar 2027 als alleiniger CEO fungiert, kommentiert die Berufung: „Mit Jana Freysoldt gewinnen wir eine erfahrene und zugleich zukunftsgerichtete Führungspersönlichkeit, die unser Unternehmen mit neuen Perspektiven bereichern wird. Sie steht für konsequente Kundenorientierung, eine moderne Form der Serviceausrichtung und ist eine echte Teamspielerin.“

Eichelberg übernimmt Personalressort

Dr. Sylvia Eichelberg, bisher COO der Gruppe, wechselt in die Funktion der Arbeitsdirektorin und übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Personal, Revision sowie Teile des Rechtsbereichs, Aufgaben, die bislang Andreas Eurich verantwortete.

Dr. Sylvia Eichelberg (Foto: Gothaer)

Das Unternehmen begründet diese Neuordnung unter anderem mit der durch Künstliche Intelligenz ausgelösten Transformation der Wertschöpfungsprozesse, die eine gezielte Weiterentwicklung von Kompetenzen und Arbeitsweisen erfordere. Zugleich solle die Zusammenführung der Unternehmenskulturen von Barmenia und Gothaer weiter vorangetrieben werden.