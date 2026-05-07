Baufi24: Durchschnittlicher Bauzins steigt im April auf 3,93 Prozent

Der durchschnittliche Bauzins ist im April weiter gestiegen. Nach Angaben des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24 finanzierten Kunden mit zehnjähriger Zinsbindung im Schnitt zu 3,93 Prozent. Im März hatte der Durchschnittszins noch bei 3,77 Prozent gelegen. Damit setzt sich der Zinsanstieg der vergangenen Monate nach einer kurzen Unterbrechung im März wieder fort.

Die durchschnittliche Darlehenssumme der Baufi24-Kunden lag im April bei 304.723 Euro. Im März waren es 308.812 Euro. Auch das eingebrachte Eigenkapital blieb nahezu stabil: Im April brachten Käufer im Schnitt 112.262 Euro ein, nach 112.715 Euro im Vormonat.

Eigenkapitalquote steigt leicht

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote erhöhte sich dadurch von 26,7 Prozent im März auf 26,9 Prozent im April. Trotz des höheren Zinsniveaus stieg die monatliche Annuität nur geringfügig. Kunden, die ihre Finanzierung im April abschlossen, zahlen im Durchschnitt 1.432 Euro im Monat. Im März waren es 1.419 Euro.

Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24: „Die 10-jährige Bundesanleihe bewegte sich im April zwischen 2,92 und 3,11 Prozent. Diese Volatilität, aber natürlich auch die geldpolitische und wirtschaftliche Unsicherheit, sorgen weiterhin dafür, dass sich die Bauzinsen schnell in beide Richtungen bewegen können.“

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet er anhaltende Schwankungen: „Für den weiteren Jahresverlauf rechnen wir mit einer nach wie vor erhöhten Volatilität. In diesem Umfeld bleibt die Finanzierungssituation für Käufer grundsätzlich anspruchsvoll, da weder bei den Zinsen noch bei den Immobilienpreisen kurzfristig mit spürbarer Entlastung zu rechnen ist“, so Kohnen.