Baufinanzierungen: Durchschnittliche Darlehenssumme erreicht höchsten Stand seit 2022

Die durchschnittliche Darlehenssumme für private Baufinanzierungen ist im Dezember 2025 deutlich gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung hervor, der auf tatsächlichen Finanzierungsabschlüssen basiert.

Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG: „Die durchschnittliche Darlehenssumme, die sich Kreditnehmende für ihre Immobilienfinanzierung bei einer Bank leihen, steigt im Dezember auf 282.829 Euro. Das sind über 5.000 Euro mehr als im November, und es ist der höchste Wert seit Januar 2022.“

Die Gründe für den Anstieg sind demnach vielfältig. Trotz teils stabiler oder nur moderat sinkender Kaufpreise bringen viele Käufer weniger Eigenkapital ein oder finanzieren bewusst einen größeren Anteil fremd. Gleichzeitig ziehen die Immobilienpreise in vielen Regionen wieder an, vor allem in Metropolgebieten, und das bereits das zweite Jahr in Folge.

Steigende Preise und klare Kaufentscheidungen

Nach Einschätzung von Neumann dürfte sich dieser Trend auch im Jahr 2026 fortsetzen. „Feststeht, dass die Immobilienpreise vielerorts, insbesondere in Metropolregionen, bereits das zweite Jahr in Folge wieder ansteigen. Dieser Trend wird sich 2026 fortsetzen“, sagt er. Vor diesem Hintergrund rät er dazu, Kaufentscheidungen nicht unnötig aufzuschieben, wenn Objekt und Finanzierung passen.

Parallel zur steigenden Darlehenssumme gewinnt die staatliche Förderung wieder stärker an Bedeutung. Insbesondere KfW-Darlehen werden häufiger in die Finanzierung integriert, um die monatliche Belastung abzufedern oder Tilgungszuschüsse zu nutzen. Im vierten Quartal 2025 steigt ihr Anteil am gesamten Baufinanzierungsvolumen auf 8,40 Prozent. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal und ist der höchste Wert des Jahres.

Förderdarlehen als ergänzender Baustein

Ein Grund für diese Entwicklung sind Anpassungen einzelner Förderprogramme zum Jahresende. So wurden im Programm „Jung kauft Alt“ die Zugangsvoraussetzungen gesenkt, wodurch sich der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert hat und mehr Haushalte staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen können.

Der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung bildet monatlich zentrale Kennzahlen wie Darlehenssumme, Tilgungssatz, Beleihungsauslauf, Zinsbindung und Rate ab. Ergänzend zeigt er quartalsweise die Verteilung der Darlehensarten. Die Daten stammen aus abgeschlossenen Finanzierungsvorgängen auf der Europace-Plattform und liefern damit ein umfassendes Bild der aktuellen Marktentwicklung.