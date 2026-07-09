Bauzinsen: Iran-Eskalation beendet kurze Entspannungsphase

Die kurze Phase sinkender Bauzinsen neigt sich offenbar dem Ende zu. Nachdem ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zunächst für Entspannung gesorgt und die Konditionen für zehnjährige Darlehen unter vier Prozent gedrückt hatte, hat die erneute militärische Eskalation im Nahen Osten die Stimmung an den Finanzmärkten gedreht. Die Renditen von Staatsanleihen haben bereits wieder angezogen – mit absehbaren Folgen für die Bauzinsen.

Interhyp-CEO Jörg Utecht sagt: „Nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran waren die Bauzinsen zunächst spürbar unter die Marke von 4 Prozent gesunken. Doch die jüngste Eskalation im Nahen Osten dürfte diese Entwicklung nun stoppen. Die Renditen der Staatsanleihen haben bereits wieder spürbar angezogen – und in der Folge dürften auch die Bauzinsen bald wieder anziehen.“

Für Immobilieninteressenten leitet Utecht daraus eine konkrete Handlungsempfehlung ab: „Für Immobilieninteressenten bedeutet das: Die kurzzeitige Phase der Marktentspannung scheint bereits wieder vorüber. Ein detaillierter Vergleich der Anbieter ist nun lohnenswert, da die Kreditinstitute in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die neue Nachrichtenlage reagieren.“

Bankenpanel zeigt: Markt setzte bis zuletzt auf Stabilisierung

Das monatliche Interhyp-Bankenpanel spiegelt wider, wie stark der Markt bis unmittelbar vor der jüngsten Eskalation auf eine Beruhigung gesetzt hatte. In der Erhebung, die noch vor den militärischen Angriffen durchgeführt wurde, erwarteten alle befragten Banken kurzfristig eine Seitwärtsbewegung der Zinsen. Langfristig rechneten 60 Prozent der Institute mit einem stabilen Zinsniveau, während 40 Prozent einen moderaten Anstieg für möglich hielten.

Die Erhebung macht deutlich, wie abrupt sich das Bild gedreht hat. Was die befragten Institute noch als Basisszenario betrachteten, gilt angesichts der neuen geopolitischen Lage bereits als überholt. Für Kreditnehmer bedeutet das: Wer auf weiter sinkende Zinsen spekuliert hatte, muss seine Pläne möglicherweise revidieren.

Eigenkapitalaufbau dauert oft doppelt so lang wie geplant

Unabhängig von den kurzfristigen geopolitischen Entwicklungen macht die Interhyp-Leistbarkeitsstudie 2026 auf eine strukturelle Erwartungslücke aufmerksam. Demnach glauben 54 Prozent der Kaufinteressierten, in maximal fünf Jahren genug Eigenkapital für einen Immobilienkauf angespart zu haben. Die tatsächliche Erfahrung realer Käufer sieht jedoch anders aus: 65 Prozent von ihnen haben länger als fünf Jahre für den Eigenkapitalaufbau benötigt, 33 Prozent sogar zehn Jahre oder länger.

Utecht ordnet den Befund ein: „Viele Kaufinteressenten unterschätzen den Zeitfaktor beim Eigenkapitalaufbau. Während über die Hälfte der Planer glaubt, in fünf Jahren startklar zu sein, zeigt die Erfahrung realer Käufer, dass der Weg oft deutlich länger dauert. Gerade in volatilen Zinsphasen ist Eigenkapital jedoch der wichtigste Hebel für die Leistbarkeit.“

Utecht rät deshalb zu frühzeitigem Handeln: „Ich kann daher nur dazu raten, frühzeitig mit dem Ansparen zu beginnen, um sich eine solide und unabhängige Basis für die Finanzierung zu schaffen.“