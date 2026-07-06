Ohne Eigenkapital ins Eigenheim: Verbraucherschützer schlagen Alarm

Auf Instagram, YouTube und anderen Plattformen werben Banken und Finanzdienstleister mit dem Versprechen, eine Immobilie ganz ohne Eigenkapital erwerben zu können. Die Verbraucherzentrale Hamburg hält dagegen: Vollfinanzierungen bergen erhebliche Risiken und können im schlimmsten Fall zur Überschuldung führen.

„Eine gute Finanzierung braucht Eigenkapital. Eigenkapital senkt die Zinskosten in erheblichem Umfang. Unabhängig davon, ob eine Immobilie vermietet oder selbst bewohnt werden soll“, sagt Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg. „100-Prozent-Finanzierungen sind eine hoch riskante Wette sowohl für die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer als auch für die finanzierenden Banken.“ Die Verbraucherschützer empfehlen eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises.

Dass Banken eine Immobilie vollständig finanzieren, ist die Ausnahme. Vergeben sie dennoch solche Kredite, verlangen sie dafür in der Regel deutlich höhere Zinsen.

Fehlende Rücklagen als Risikofaktor

Die hohe Zinsbelastung kann dazu führen, dass Eigentümern das Geld für notwendige Reparaturen oder eine energetische Sanierung fehlt. Fallen bei einer vermieteten Immobilie Mieteinnahmen aus, können ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten folgen. Ohne Rücklagen bleibt in einer Notlage oft nur der Verkauf – in der Regel mit massivem Verlust.

Hinzu kommt die Instandhaltungsrücklage. Fachleute empfehlen, mindestens ein bis 1,5 Prozent des Gebäudewerts pro Jahr für Reparaturen wie Heizung oder Dach zurückzulegen.

„Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Erfolgsgeschichten blenden. Gute Finanzierungen brauchen Eigenkapital, eine solide Bonität, realistische Zinsbindungen, Puffer für Rücklagen und eine Immobilie ohne versteckte Mängel“, sagt Klug. „Es gibt keine Abkürzung, die diese Grundlagen aushebelt. Wer etwas anderes behauptet, will in der Regel nicht Ihr Bestes, sondern sein eigenes Geschäft machen.“

Unabhängige Beratung als Alternative

Die Verbraucherzentrale Hamburg berät anbieterunabhängig zu Immobilienfinanzierung, energetischer Sanierung, geeigneten Versicherungen sowie zu Geldanlagen für den Aufbau von Eigenkapital.