2,7 Milliarden Euro für Mietwohnen: Greystar setzt neuen Maßstab in Europa

Greystar hat das Final Closing seines Fonds Greystar Equity Partners Europe II (GEPE II) bekannt gegeben. Mit Gesamtzusagen von mehr als 2,7 Milliarden Euro ist GEPE II den Angaben zufolge der bislang größte paneuropäische Residential-Value-Add-Fonds. Das diskretionäre Mandat verschafft Greystar eine Investitionskapazität von über 6,8 Milliarden Euro für Akquisitionen und Projektentwicklungen in europäischen Metropolmärkten.

Gegenüber dem Vorgängerfonds GEPE I bedeutet das ein Plus von mehr als 76 Prozent. Konkret wurden 2,2 Milliarden Euro Eigenkapitalzusagen eingeworben – und damit mehr als das angestrebte Zielvolumen von 2,0 Milliarden Euro. Weitere 550 Millionen Euro flossen über diskretionäre Co-Investment-Vehikel hinzu. Das Closing reiht sich in Greystars globale Value-Add-Fondsstrategie ein, die neben Europa auch Fonds in den USA und im Asien-Pazifik-Raum umfasst.

Die Investorenbasis ist der Mitteilung zufolge global diversifiziert und umfasst Staatsfonds sowie Pensionskassen aus Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazifik-Raum. Erstmals zählen demnach auch Family Offices zu den Kapitalgebern – ein Indiz für die wachsende Nachfrage neuer Investorengruppen nach europäischen Mietwohnimmobilien.

Schon mehr als 910 Millionen Euro investiert

Der Fonds investiert in Ankaufs- und Entwicklungsopportunitäten in Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Dänemark, Irland und Frankreich. Im Mittelpunkt stehen Märkte mit strukturellem Angebotsdefizit, positiver Nachfragedynamik und hohen Markteintrittsbarrieren. Inhaltlich konzentriert sich GEPE II auf nutzerorientierte Mehrfamilienwohnungen sowie studentisches Wohnen (Purpose-Built Student Accommodation, kurz PBSA).

Über GEPE II wurden bereits mehr als 910 Millionen Euro Eigenkapital investiert oder verbindlich zugesagt. Das umfasst 28 Investments mit insgesamt rund 13.000 Wohnungen und Betten. Weitere Opportunitäten mit einem Volumen von rund 425 Millionen Euro befinden sich in fortgeschrittenen Prüfungs- und Verhandlungsstadien.

Führende globale Immobilienplattform

Greystar ist nach eigener Darstellung eine führende, vollständig integrierte globale Immobilienplattform mit Expertise in den Bereichen Property Management, Investment Management, Projektentwicklung und Bau von Mietwohnungen in institutioneller Qualität. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Charleston, South Carolina, verwaltet und betreibt demnach Immobilien im Wert von über 350 Milliarden US-Dollar in mehr als 260 Märkten weltweit und ist mit Büros in Nordamerika, Europa, Südamerika und der Asien-Pazifik-Region vertreten. Die europäische Plattform erstrecke sich über acht Länder und umfasst mehr als 19 Milliarden Euro Assets under Management beziehungsweise Assets under Operation.

Daniel Breeden, Senior Managing Director – Investment Europe bei Greystar, sagt: „Der europäische Mietwohnungsmarkt zählt aus unserer Sicht weiterhin zu den attraktivsten Anlagefeldern für institutionelles Kapital. Wir beobachten in zahlreichen Märkten ein strukturelles Angebotsdefizit, eine begrenzte Neubautätigkeit sowie eine zunehmende Schere zwischen Miet- und Eigentumskosten.“