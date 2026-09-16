Bis zu 39 Prozent weniger: Wo Autofahrer bei der Kfz-Versicherung sparen können

Änderungen bei Selbstbeteiligung, Fahrerkreis oder Fahrleistung können die Kfz-Versicherung deutlich günstiger machen. Laut Verivox sind bis zu 39 Prozent Ersparnis möglich. Doch nicht jeder niedrigere Beitrag zahlt sich im Schadenfall aus.

Wer die Angaben in seinem Kfz-Versicherungsvertrag regelmäßig überprüft, kann seinen Beitrag zum Teil deutlich reduzieren. Das größte Sparpotenzial besteht laut Kfz-Versicherungsindex von Verivox beim Fahrerkreis: Wird ein 18-jähriger Fahrer aus dem Vertrag genommen, sinkt der Beitrag um 39 Prozent.

Ein weiterer wichtiger Hebel ist die Selbstbeteiligung. Ein Eigenanteil von 150 Euro in der Teilkasko und 300 Euro in der Vollkasko reduziert den Versicherungsbeitrag im Schnitt um 22 Prozent. Bei 300 Euro Selbstbehalt in der Teilkasko und 500 Euro in der Vollkasko beträgt die Ersparnis durchschnittlich 27 Prozent.

Wer 500 Euro in der Teilkasko und 1.000 Euro in der Vollkasko selbst trägt, zahlt im Schnitt 34 Prozent weniger. Allerdings steigt damit das finanzielle Risiko im Schadenfall. „Eine Selbstbeteiligung von 1.000 und 500 Euro bringt nur zwölf Prozentpunkte Ersparnis mehr als ein Eigenanteil in Höhe von 300 und 150 Euro. Versicherungsnehmer sollten deshalb abwägen, ob die zusätzliche Ersparnis für sie in einem angemessenen Verhältnis zum höheren finanziellen Risiko steht“, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

Fahrleistung und Fahrerkreis regelmäßig prüfen

Sparpotenzial ergibt sich auch, wenn sich die jährliche Fahrleistung verändert. Wer statt 15.000 nur noch 12.000 Kilometer im Jahr fährt, reduziert seinen Beitrag laut Verivox um sieben Prozent. Bei einer Verringerung auf 10.000 Kilometer beträgt die Ersparnis elf Prozent.

Besonders stark wirkt sich der Fahrerkreis auf die Prämie aus. Junge Fahrer erhöhen die Versicherungskosten deutlich. Nutzt ein 18-Jähriger das versicherte Fahrzeug nicht mehr und wird aus dem Fahrerkreis gestrichen, sinkt der Beitrag im untersuchten Modell um 39 Prozent.

„Einmal im Jahr sollten Autofahrer nicht nur ihre Kfz-Versicherung vergleichen, sondern auch einen Blick auf die Vertragsangaben werfen“, rät Ziller.

Jährliche Zahlweise und Werkstattbindung sparen zehn Prozent

Auch die Zahlungsweise beeinflusst die Kosten. Wer den Versicherungsbeitrag jährlich statt monatlich entrichtet, zahlt laut Verivox zehn Prozent weniger. Ebenfalls zehn Prozent Ersparnis bringt ein Tarif mit Werkstattbindung. Dabei verpflichten sich Versicherte, Kaskoschäden in einer Partnerwerkstatt des Versicherers reparieren zu lassen.

„Die Versicherer haben inzwischen gut ausgebaute Werkstattnetzwerke – auch in ländlicheren Gebieten“, sagt Ziller. „Zur Sicherheit können Verbraucher beim Versicherer prüfen, welche Partnerwerkstätten im Umkreis ansässig sind. Wichtig zu wissen: Der Anbieter gibt die Werkstatt nur bei der Reparatur eines Kaskoschadens vor. Wo Autofahrer ihr Fahrzeug regelmäßig warten und instand halten lassen, bleibt ihnen überlassen.“

Verivox erstellt den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Dr. Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Augsburg. Das statistische Modell bildet den Einfluss einzelner Tarifmerkmale auf die Vollkaskoversicherung inklusive Haftpflicht unabhängig von anderen Einflussfaktoren ab.