Itzehoer überarbeitet Kfz-Tarif: Schadensteuerung und Flotten im Fokus

Die Itzehoer stellt einen überarbeiteten Kfz-Tarif vor. Im Fokus: höhere Selbstbeteiligungsstufen, ein weiterentwickelter Werkstattbonus und eine erweiterte Kleinflottenregelung für Fuhrparks bis zu 50 Fahrzeugen.

Die Itzehoe hat ihren Kfz-Tarif für Privat- und Gewerbekunden neu aufgestellt. Zu den zentralen Änderungen zählen eine breitere Spreizung der Selbstbeteiligungsstufen, ein überarbeiteter Werkstattbonus sowie der Ausbau der Kleinflottenregelung auf Fuhrparks mit bis zu 50 Fahrzeugen. Der neue Tarif soll Versicherungsschutz individueller gestaltbar machen und gleichzeitig das Gewerbegeschäft stärken.

Bei der Selbstbeteiligung setzt die Itzehoer künftig auf mehr Abstufungen. Durch die größere Spreizung sollen insbesondere höhere Selbstbeteiligungen zu einer spürbaren Beitragsersparnis führen. Kunden können damit den Schutz stärker an ihre jeweilige Risikobereitschaft und Budgetsituation anpassen.

Werkstattbonus mit Beitragsvorteil bis 20 Prozent

Auch den Werkstattbonus hat das Unternehmen überarbeitet. Wer sich bereits bei Vertragsabschluss für die Reparatur in einer Itzehoer-Partnerwerkstatt entscheidet, erhält einen Beitragsvorteil von bis zu 20 Prozent. Im Schadenfall übernimmt die Itzehoer die Steuerung des Reparaturprozesses und vermittelt das Fahrzeug an einen Partnerbetrieb. Für Kunden, die sich bei Vertragsabschluss noch nicht festlegen möchten, bleibt die Option bestehen, sich erst im Schadenfall für die Werkstattsteuerung zu entscheiden.

Die Schadensteuerung selbst gewinnt angesichts gestiegener Reparaturkosten an Bedeutung. Sie erlaubt es dem Versicherer, Reparaturprozesse aktiv zu begleiten, Qualitätsstandards zu sichern und Einfluss auf die Schadenkosten zu nehmen. Holger Iben, Leiter des Maklervertriebs der Itzehoer Versicherungen, sagt dazu: „Eine professionelle Schadensteuerung hilft uns, unseren Kundinnen und Kunden im Schadenfall einen verlässlichen Service zu bieten und gleichzeitig die Kosten im Blick zu behalten. Das ist ein wichtiger Baustein, um die Beiträge für unsere Versicherten möglichst stabil zu halten.“

Kleinflottenregelung künftig bis zu 50 Fahrzeuge

Für Selbstständige und Unternehmen erweitert die Itzehoer die Kleinflottenregelung auf Fuhrparks mit bis zu 50 Fahrzeugen. Bislang galt die Kleinflottentarifierung nur für kleinere Bestände. Mit der Anhebung der Obergrenze können künftig auch mittelgroße Fuhrparks innerhalb dieser Tarifierungslogik versichert werden. Zudem berücksichtigt die Itzehoer bei der Tarifierung die Besonderheiten verschiedener Branchen differenzierter als bisher.

Weitere Anpassungen betreffen die Einstufung zusätzlicher Fahrzeuge, den versicherten Fahrerkreis sowie den Schutz für Elektrofahrzeuge und die Person am Steuer. Digitale Services und die Schadenregulierung ergänzen das überarbeitete Kfz-Angebot.