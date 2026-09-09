Kfz-Regionalklassen 2026: Für fast zehn Millionen Autofahrer ändert sich der Beitrag

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat seine jährliche Regionalstatistik veröffentlicht. Fast zehn Millionen Autofahrende in Deutschland sind von Änderungen bei den Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung betroffen. Mit spürbaren Folgen für die Beitragshöhe.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat seine neue Regionalstatistik für die 413 deutschen Zulassungsbezirke veröffentlicht. Für fast zehn Millionen Autofahrende ändern sich damit die Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung. Die große Mehrheit bleibt unberührt: In 304 Zulassungsbezirken mit mehr als 32 Millionen Versicherten bleiben die Einstufungen unverändert.

Für 5,2 Millionen Autofahrende aus 63 Zulassungsbezirken verbessert sich die Regionalklasse, für 4,8 Millionen aus 46 Bezirken steigt sie. „Wo ein Auto zugelassen ist, macht für die Schadenbilanz einen erheblichen Unterschied. Besonders Großstädte schneiden häufig schlechter ab als ländliche Regionen“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Die schlechteste Schadenbilanz weist erneut Offenbach auf, wo die Schäden fast 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegen. Dahinter folgen Gelsenkirchen und Berlin. Am anderen Ende der Skala steht der brandenburgische Zulassungsbezirk Elbe-Elster mit Schadenzahlen rund 33 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Kasko-Klassen weitgehend stabil

Bei den Kaskoversicherungen fallen die Veränderungen deutlich geringer aus. Rund 33 Millionen Autofahrende behalten ihre bisherigen Regionalklassen. Für jeweils rund 2,4 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherte ergeben sich höhere beziehungsweise niedrigere Einstufungen.

Die Regionalklasse errechnet sich aus der Schadenbilanz des jeweiligen Zulassungsbezirks. Maßgeblich ist dabei nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern wo das Fahrzeug zugelassen ist – also der Wohnort des Halters. Die Schadenbilanzen werden versicherungsmathematisch in einen Indexwert umgerechnet, der die Regionalklasse bestimmt. Für die Haftpflicht gibt es zwölf, für die Vollkasko neun und für die Teilkasko 16 Klassen.

Für den tatsächlichen Versicherungsbeitrag ist die Regionalklasse allerdings nur ein Faktor unter mehreren. Daneben fließen die Typklasse des Fahrzeugs, die jährliche Fahrleistung sowie die allgemeine Entwicklung der Reparaturkosten in die Kalkulation ein.

Die neue Regionalstatistik ist auf der GDV-Seite einsehbar.

