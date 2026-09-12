Chinas Autoexporte verlieren nach rasantem Aufstieg an Tempo

China ist binnen weniger Jahre zu einem der weltweit größten Autoexporteure aufgestiegen. Doch Zölle, geringere staatliche Förderung und neue Exportauflagen bremsen das Geschäft. Zugleich zeigt sich, warum europäische Hersteller weiter unter Druck bleiben.

Chinas Autoexporte haben seit 2017 einen rasanten Aufstieg erlebt. Ihr Wert erhöhte sich von sieben Milliarden auf 114,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Damit rückte die Volksrepublik vom zwanzigsten auf den zweiten Platz der weltweit größten Autoexporteure vor. Deutschland blieb mit Ausfuhren im Wert von 162,7 Milliarden US-Dollar an der Spitze.

Beim Exportvolumen hat China Deutschland allerdings bereits überholt. 2025 lieferte das Land rund zehn Millionen Tonnen Fahrzeuge ins Ausland, Deutschland kam auf 7,7 Millionen Tonnen. Auch nach der Zahl der exportierten Autos liegt China inzwischen weltweit vorn. Ein wesentlicher Grund dafür sind die häufig niedrigeren Preise und Betriebskosten chinesischer Modelle.

Besonders stark wuchs das Geschäft mit batterieelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Deren Exportwert stieg zwischen 2021 und 2025 von 7,2 Milliarden auf 49,3 Milliarden US-Dollar und damit nahezu auf das Siebenfache. Deutschland kam in diesem Segment zuletzt auf 60,6 Milliarden US-Dollar. Das geht aus einer Analyse von Oxford Economics auf Basis der Handelsdaten von TradePrism hervor.

Zölle lenken chinesische Autoexporte um

Mehrere Länder reagierten 2024 mit Handelsbarrieren. Die USA erhöhten ihren Zoll auf chinesische Elektrofahrzeuge auf 100 Prozent, Kanada führte ebenfalls einen Zusatzzoll von 100 Prozent ein. Die Türkei erhob einen zusätzlichen Zoll von 40 Prozent. Die Europäische Union belegte batterieelektrische Autos aus China mit endgültigen Zusatzzöllen zwischen 7,8 und 35,3 Prozent.

In den betroffenen Märkten sanken die chinesischen Verkäufe der von den Maßnahmen erfassten Fahrzeuge in den sechs Monaten nach Inkrafttreten um 28 Prozent – von 5,6 Milliarden auf vier Milliarden US-Dollar. In Kanada brachen die Importe batterieelektrischer Autos aus China von 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf nahezu null im Jahr 2025 ein. In der Europäischen Union gingen sie von 11,9 Milliarden auf 8,5 Milliarden US-Dollar zurück.

Allerdings verlagerten chinesische Hersteller ihr Angebot auf Fahrzeugtypen, die nicht von den Zöllen betroffen waren. Die Verkäufe von Plug-in-Hybriden in die Europäische Union stiegen zwischen 2023 und 2025 von 0,8 Milliarden auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Bei Benzin- und Dieselautos erhöhte sich der Wert von 2,2 Milliarden auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtabsatz chinesischer Fahrzeuge in der Europäischen Union blieb dadurch nahezu unverändert.

Zölle bremsen chinesische Autoexporte nicht – sie verlagern die Verkäufe

Maßnahme Markt Erfasste Fahrzeuge Vorher, Mrd. US-Dollar Nachher, Mrd. US-Dollar Veränderung EU-Zölle, Oktober 2024 EU-27 Nur batterieelektrische Fahrzeuge 3,9 3,4 −14 % Alle anderen Autos 2,3 3,2 +42 % Zusatzzoll, Oktober 2024 Kanada Elektro- und Hybridfahrzeuge 0,9 0,0 −100 % Alle anderen Autos 0,2 0,2 −19 % Zusätzlicher Zoll, Juli 2024 Türkei Alle Autos 0,7 0,6 −9 % Zölle nach Section 301, September 2024 USA Nur batterieelektrische Fahrzeuge 0,1 0,0 −56 %

Quelle: Oxford Economics, TradePrism

Plug-in-Hybride gewinnen an Bedeutung

Der Anteil von Plug-in-Hybriden an Chinas Autoexporten stieg seit 2023 von vier auf 13 Prozent. Konventionelle Hybridmodelle legten von zwei auf sieben Prozent zu, während der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge von 42 auf 30 Prozent sank. Benzin- und Dieselautos stehen weiterhin für die Hälfte des Exportwerts und 58 Prozent des Gewichts.

Zugleich erschlossen die Hersteller Märkte ohne vergleichbare Beschränkungen. Seit 2023 verzeichnete China die größten Exportzuwächse in Russland mit sieben Milliarden US-Dollar, den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 3,5 Milliarden US-Dollar, Mexiko mit 3,1 Milliarden US-Dollar und Saudi-Arabien mit 2,5 Milliarden US-Dollar. Nach Saudi-Arabien wurden überwiegend Benzin- und Dieselfahrzeuge geliefert.

Neben den ausländischen Zöllen bremst inzwischen auch die chinesische Wirtschaftspolitik. Peking halbierte Anfang 2026 den Höchstbetrag der Kaufsteuervergünstigung für New-Energy-Fahrzeuge von 30.000 auf 15.000 Yuan. Seit Januar benötigen chinesische Unternehmen zudem eine staatliche Lizenz für den Export batterieelektrischer Pkw.

Wachstum elektrifizierter Exporte fällt deutlich

Die Wachstumsraten der Exporte elektrifizierter Fahrzeuge erreichten im Januar ihren Höhepunkt und gingen danach zurück. Bei batterieelektrischen Autos sank das Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 38 auf zehn Prozent. Bei Plug-in-Hybriden fiel es von 130 auf drei Prozent, bei konventionellen Hybridfahrzeugen von 36 auf elf Prozent.

Oxford Economics erwartet, dass Chinas Autoexporte bis 2030 einen Wert von 135 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspräche einem Zuwachs von 18 Prozent innerhalb von fünf Jahren. In den fünf Jahren zuvor hatten sich die Ausfuhren noch mehr als verzehnfacht.

Märkte mit besonders günstigen Bedingungen für Chinas Exporteure

Market Imports 2025 From China Combustion Largest incumbent Growth to 2030 UAE $25.8bn 25% 76% 20% North America +15% Australia $22.5bn 22% 57% 45% Japan and Korea +28% Saudi Arabia $21.0bn 25% 93% 30% Japan and Korea +27% Mexico $20.5bn 37% 64% 27% North America +9% South Africa $4.8bn 23% 89% 25% EU +20% Iraq $4.3bn 9% 91% 29% Japan and Korea +20% Kuwait $3.7bn 22% 96% 37% Japan and Korea +29% Philippines $3.7bn 22% 59% 12% Japan and Korea +33% Chile $3.2bn 28% 79% 27% Japan and Korea +2% Oman $3.1bn 9% 94% 31% Japan and Korea +1% Vietnam $3.0bn 14% 84% 16% Japan and Korea +53% Egypt $3.0bn 26% 80% 43% EU +39% Colombia $3.0bn 14% 64% 25% North America +18% New Zealand $3.0bn 15% 55% 44% Japan and Korea +42% Qatar $2.2bn 18% 90% 36% Japan and Korea +86% Ecuador $1.1bn 41% 67% 17% EU +12%

Source: Oxford Economics, TradePrism

Autor Ben Udy ist Marktanalyst bei Oxford Economics.