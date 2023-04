Crowdinvesting-Projekt in Frankfurt: Büros zu Wohnungen

Die Crowdinvesting-Plattform Zinsbaustein bietet die Investition in ein nicht ganz alltägliches Projekt an: Die Finanzierung der Umwidmung und Revitalisierung eines Bürogebäudes in Frankfurt am Main zu Wohnungen.

Das Projekt in Frankfurt am Main sieht die Revitalisierung einer rund 5.000 Quadratmeter großen Nutzfläche der bisher rein gewerblich genutzten Immobilie in 102 Wohn- sowie zwei Gewerbeeinheiten vor, berichtet Zinsbaustein. Die Plattform bietet an, sich an der Finanzierung des Projektes zu beteiligen. Das Investment hat eine geplante Laufzeit von 21 Monaten und eine endfällige Verzinsung von 7,0 Prozent pro Jahr. Die gesamte Fundingsumme des Projekts beträgt 3,9 Millionen Euro in bis zu drei Tranchen.

Die Baugenehmigung für das gemischt genutzte Objekt im Frankfurter Stadtteil Rödelheim liegt vor, so Zinsbaustein. Neben kompakten Wohnapartments sind Dachwohnungen sowie doppelgeschossige Haus-in-Haus-Konzepte mit eigenem Antritt und Vorgärten und Grünflächen vorgesehen. Für die Umwidmung soll das Bestandsgebäude im Zuge des Umbaus aufgestockt und energetisch optimiert werden. Die Fertigstellung soll 2024 erfolgen. Die Beteiligung an der Kreditsumme ist ab 500 bis maximal 25.000 Euro möglich.

Der 2013 gegründete Projektentwickler Cube Real Estate Gruppe (CRE) ist den Angaben zufolge ein mittelständisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Leverkusen sowie Standorten in Frankfurt/ Main und Hamburg. Es ist demnach auf die Assetklassen „möbliertes Wohnen“, Gewerbe und Büro spezialisiert und vorwiegend in Nordrhein-Westfalen und Hessen aktiv. Über Zinsbaustein wurden bereits vier Bauprojekte der Gruppe mitfinanziert und zurückgeführt.