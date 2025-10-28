Finexity-Vorstand investiert über 200.000 Euro ins eigene Unternehmen

Mit seinem zusätzlichen Investment von über 200.000 Euro bekräftige Ost, der bereits zuvor 150.000 Euro investiert hatte, sein Vertrauen in die Strategie, das Team und das künftige Wachstum des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung. Die Aktien unterliegen einem zweijährigen Sperrvermerk bis August 2027.

Finexity plant unter anderem einen DLT-basierten Handelsplatz und strebt eine entsprechende DLT-TSS-Lizenz an. DLT steht für Distributed Ledger Technologie, auch bekannt als Blockchain. TSS ist das englische Kürzel für ein Handels- und Abwicklungssystem (Trading and Settlement System). Daneben kündigt das Unternehmen neue Software-Services für Kredit- und Wertpapierinstitute an.

Die Kapitalmaßnahme dient den Angaben zufolge neben der bereits angekündigten Übernahme des lizenzierten Wertpapierinstituts Effecta, das wiederum als Haftungsdach für die Finexity-Plattform fungiert, auch der Umsetzung des bevorstehenden Antrags auf eine DLT-TSS-Lizenz sowie dem Ausbau der Exchange-Lösungen.