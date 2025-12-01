Conda bringt KI in den Emissionsprozess für Crowdinvestments

Conda nutzt als europäische Plattform für digitale Unternehmensfinanzierung ab sofort eine KI-Lösung des Wiener Startups StartMatch. Die Technologie soll Unternehmen dabei unterstützen, Finanz- und Unternehmensinformationen schneller in professionelle Emissionstexte zu überführen. Dadurch soll der Aufwand sinken und der Zugang zu kapitalmarktbasierten Finanzierungsinstrumenten für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert werden.

Die KI wurde laut Conda speziell für die Anforderungen der Plattform entwickelt. Sie soll Emittenten helfen, komplexe Inhalte präziser zu strukturieren und in konsistente Texte zu überführen. Das Ziel besteht darin, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen und Kosten zu reduzieren. Für viele mittelständische Unternehmen könne dies den Weg an den Kapitalmarkt vereinfachen.

Langfristig plant Conda eine weitergehende Integration der Lösung. Emittenten sollen ihre Texte künftig direkt auf der Plattform generieren und einbinden können, ohne zusätzliche Bearbeitungsschritte. .

KI im Kundensupport

Auch im Kundensupport möchte Conda künstliche Intelligenz nutzen. Geplant ist der Einsatz automatisierter Systeme, die einfache Anfragen selbstständig beantworten und Reaktionszeiten verkürzen. Das Unternehmen sieht darin einen weiteren Beitrag zur Verbesserung seines Services.

„KI ist ein Innovationstreiber und wir sind als digitale Plattform ganz vorne mit dabei.“, sagt Dirk Littig, Co-Geschäftsführer von Conda Capital Market. „Die Integration von KI hilft uns, unseren Service zu verbessern, den Emissionsprozess für KMU erheblich zu vereinfachen und gleichzeitig die Qualität der Inhalte zu sichern.“