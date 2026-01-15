Newsletter
Gemeinsames Portal: Zinsbaustein geht endgültig in Wiwin auf

Veröffentlichung:
Foto: Bildagentur PantherMedia / Andriy Popov
Symbolbild.

Die digitalen Investmentplattformen Zinsbaustein und Wiwin gehen den nächsten Schritt ihres Zusammenschlusses. Ab 2026 werden neue Investmentangebote ausschließlich über Wiwin platziert. Die Marke Zinsbaustein verschwindet demnach aus dem Neugeschäft.

Mit Beginn des Jahres 2026 tritt die nächste Phase des im vergangenen April vereinbarten Zusammenschlusses der Investment-Plattformen Zinsbaustein und Wiwin in Kraft. Neue Investitionsmöglichkeiten werden ab sofort ausschließlich über Wiwin angeboten. Die beiden Teams, die seit Mai 2025 organisatorisch vereint sind, agieren damit auch operativ über ein gemeinsames Portal, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

    Zinsbaustein bleibt der Mitteilung zufolge weiterhin für Bestandskundinnen und Bestandskunden erreichbar. Die Verwaltung bestehender Investitionen erfolge unverändert über die bekannte Plattform. Neue Anlagechancen finden Anlegerinnen und Anleger künftig jedoch nur noch bei Wiwin.

    Erfahrung aus Immobilien und nachhaltigen Investments

    Gemeinsam blicken die beiden Plattformen auf mehr als 250 realisierte Projekte zurück. Das vermittelte Kapital beläuft sich auf über 360 Millionen Euro, verteilt auf mehr als 83.000 Einzelinvestitionen von Anlegern, wobei Zinsbaustein bislang auf Immobilienprojekte spezialisiert war, Wiwin auf Projekte aus den Bereichen Erneuerbare Energien und nachhaltige Startups.

    Mit Matthias Willenbacher, der Dr. Peters Group und der Sontowski & Partner Group sind den Angaben zufolge die Gründungsgesellschafter beider Plattformen bei Wiwin aktiv. Bereits in den vergangenen sieben Monaten wurden mehrere Projekte aus diesem Gesellschafterkreis plattformübergreifend finanziert.

    Wiwin verfügt der Mitteilung zufolge über eine Lizenz im Rahmen der „European Crowdfunding Service Provider-Verordnung” (ECSP-VO). Auch Zinsbaustein hatte eine solche Lizenz erhalten. Laut Website-Impressum agiert Wiwin zudem als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten (Wertpapieren, Vermögens- und Kapitalanlagen etc.) ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung des Wertpapierinstituts Concedus GmbH tätig.

