Asset-backed Modell: Finexity und Circus setzen auf private Anleger

Die Finexity AG hat mit der börsennotierten Circus Group eine strategische Finanzierungspartnerschaft vereinbart, teilt die Plattform mit. Das Hamburger Unternehmen will das Münchner KI-Robotikunternehmen beim Aufbau eines mehrstufigen, kapitalmarktbasierten Finanzierungspfads begleiten. Finexity übernimmt dabei als Lead Manager Aufgaben von der Strukturierung über Syndizierung und Platzierung bis zur digitalen Abwicklung.

Im Zentrum steht demnach ein Modell, das Anleihefinanzierungen effizienter machen soll. Nach Angaben des Unternehmens sollen über die Strukturierungskompetenz, die Platzierungsstärke und die Handelsplatzinfrastruktur von Finexity Investorenkreise erweitert sowie Transparenz- und Abwicklungsprozesse digital unterstützt werden. Die Vereinbarung ist langfristig angelegt.

Circus entwickelt KI-gestützte Robotiklösungen für die Automatisierung von Food-Service-Prozessen. Das Wachstum des Unternehmens stützt sich vor allem auf den Rollout seiner Robotiksysteme und auf ein vertraglich abgesichertes Deployment- und Nutzungsmodell mit planbaren, langfristigen Cashflows. Nach dem Start der Serienfertigung eines KI-Roboters im vergangenen Jahr und ersten Auslieferungen an Bestandskunden wie Rewe oder Mercedes-Benz erwartet Circus für 2026 eine dreistellige Produktionszahl und prognostiziert einen Umsatz von 44 bis 55 Millionen Euro.

Erste Transaktion über Sale-and-Leaseback-Struktur

Als erster Schritt der Kooperation wurde eine asset-backed Finanzierung über eine eigens strukturierte Zweckgesellschaft umgesetzt. Diese Gesellschaft erwarb demnach mehrere Robotiksysteme und verleaste sie im Rahmen eines langfristigen Sale-and-Leaseback-Vertrags an Circus zurück. Die vertraglich fixierten Leasingzahlungen sollen die Basis für stabile Cashflows zur Bedienung der Finanzierung bilden.

Die Platzierung mit einem Finanzierungsvolumen in siebenstelliger Höhe erfolgt über das Investoren-Netzwerk von Finexity sowie über angeschlossene Vertriebskanäle und richtet sich ausschließlich an private Anleger. Die Transaktion versteht das Unternehmen zugleich als Proof of Concept für ein skalierbares Asset-Finanzierungsmodell. Perspektivisch sollen Anleihefinanzierungen im achtstelligen Volumen folgen, um die Auslieferung der KI-Roboter zu beschleunigen.

„Circus steht exemplarisch für ein neues, skalierbares Industrie- und Technologiegeschäft mit klar planbaren Cashflows aus langfristigen Kundenverträgen“, sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity Group.