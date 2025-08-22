Newsletter
Debeka erstattet 220 Millionen Euro an Mitglieder

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Annabritta Biederbick, Debeka
Foto: Debeka
Annabritta Biederbick, Debeka

Auch 2025 profitieren Hunderttausende Debeka-Mitglieder von einer Beitragsrückerstattung. Der Versicherer überweist insgesamt 220 Millionen Euro an Kunden, die im Vorjahr keine Rechnungen eingereicht haben.

Die Debeka schüttet im September rund 220 Millionen Euro an ihre Mitglieder aus. Etwa 320.000 Versicherte, die im Jahr 2024 keine medizinischen Leistungen abgerechnet haben, erhalten eine Beitragsrückerstattung. Im Schnitt entspricht dies 2,5 Monatsbeiträgen. Versicherte in Ausbildung können sogar bis zu sechs Monatsbeiträge zurückerhalten. Im vergangenen Jahr lag die Rückerstattung auf einem ähnlich hohen Niveau.

„Dass wir erneut eine so hohe Rückerstattung an unsere Mitglieder auszahlen können, zeigt die nachhaltige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise der Debeka“, sagte Annabritta Biederbick, im Vorstand für die Krankenversicherung zuständig. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sei es ein zentrales Anliegen, finanzielle Überschüsse an die Mitglieder zurückzugeben.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

