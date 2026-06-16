Thomas Brahm bleibt an der Spitze des PKV-Verbands

Die Gremien des Verbands der Privaten Krankenversicherung haben turnusgemäß den Hauptausschuss und den Vorstand neu gewählt. Thomas Brahm bleibt Vorsitzender des Verbands. Er hatte das Amt im Jahr 2023 übernommen und steht dem PKV-Verband nun für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren vor. Die Wahl erfolgte einstimmig.

Brahm ist Vorstandsvorsitzender der Debeka Versicherungsgruppe mit Sitz in Koblenz. Mit seiner Bestätigung setzt der Verband auf Kontinuität an der Spitze des Branchenverbands, der die Interessen der privaten Krankenversicherer in Deutschland vertritt.

Diese Mitglieder gehören dem Vorstand an

Neben Brahm wurden mehrere weitere Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Dr. Karsten Dietrich von der Axa Krankenversicherung in Köln gehört ebenso zum Gremium wie Dr. Jan Esser von der Allianz Private Krankenversicherungs-AG aus München.

Dr. Andreas Eurich vertritt gleich drei Gesellschaften im Vorstand: die Barmenia Versicherungen aus Wuppertal, die Barmenia Krankenversicherung sowie die Gothaer Krankenversicherung aus Köln. Frauke Fiegl ist für die DKV Deutsche Krankenversicherung aus Köln und die Ergo Krankenversicherung aus Nürnberg im Gremium vertreten.

Weitere Vertreter und Geschäftsführung

Klaus G. Leyh repräsentiert die Bayerische Beamtenkrankenkasse aus München und die Union Krankenversicherung aus Saarbrücken im Vorstand. Torsten Uhlig vertritt die Signal Iduna Krankenversicherung aus Dortmund.

Dr. Florian Reuther gehört dem Vorstand als geschäftsführendes Mitglied an. Er leitet die Geschäftsstelle des Verbands der Privaten Krankenversicherung.