Blinddarm, Herzinfarkt, Krebs: Was Behandlungen heute kosten

Über medizinische Inflation wird viel gesprochen. Spannend wird es, wenn ein Krankenversicherer hier dann doch mal seine Daten offenlegt und Einblicke in medizinische Leistungs- und Behandlungswelt liefert. Die Debeka hat ihre Leistungsdaten aus dem Jahr 2025 ausgewertet und dabei besonders kostenintensive Behandlungsfälle unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die gesamten Leistungsausgaben für Mitglieder in der Krankenversicherung beliefen sich auf 7,2 Milliarden Euro. Der höchste Einzelfall lag bei knapp 372.000 Euro – verursacht durch eine Komplikation im Zusammenhang mit einer Wirbelsäulenerkrankung.

Zu den teuersten Fällen zählten außerdem ein Herzinfarkt mit Kosten von mehr als 371.000 Euro sowie Mycosis fungoides, eine Form von Hautkrebs, mit einem Rechnungsbetrag von mehr als 323.000 Euro. Insgesamt registrierte der Versicherer im vergangenen Jahr acht Fälle mit Rechnungsbeträgen von jeweils über 300.000 Euro.

Medizinische Inflation trifft auch Routine-Eingriffe

Die Zahlen fügen sich in einen längerfristigen Trend. Gesundheitsausgaben steigen seit Jahren – getrieben durch medizinischen Fortschritt, demografische Entwicklung und höhere Preise in Kliniken und bei Arzneimitteln. Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm nennt das beim Namen: „Die Ausgaben für Behandlungen, Medikamente und Pflege steigen stärker als die Kosten in anderen Lebensbereichen. Man spricht hierbei von medizinischer Inflation.“

Brahm betont, das Phänomen beschränke sich nicht auf schwere Erkrankungen. Als Beispiel nennt er eine Blinddarmoperation im Raum Koblenz: Die Kosten dafür hätten sich innerhalb von fünf Jahren von rund 3.500 Euro auf knapp 7.000 Euro verdoppelt.

PKV als Puffer gegen unkontrollierbare Kosten

Für Annabritta Biederbick, im Vorstand der Debeka zuständig für die Krankenversicherung, verdeutlichen die Zahlen die Funktion der privaten Krankenversicherung. Rechnungsbeträge über mehrere Hunderttausend Euro seien keine Seltenheit. Das Versicherungsprinzip stelle aber sicher, dass auch extrem hohe Leistungsfälle innerhalb der Versichertengemeinschaft kalkulierbar blieben und erstattet würden.

„Als genossenschaftlich geprägter Krankenversicherungsverein sind wir für unsere insgesamt fünf Millionen Mitglieder da, auch und vor allem in schwierigen Zeiten. Wir bieten ihnen die bestmöglich medizinische Versorgung und nehmen ihnen damit zumindest die finanziellen Sorgen im Krankheitsfall“, sagt Biederbick. Und: „Die Zahlen zeigen einmal mehr die Leistungsfähigkeit der PKV.“