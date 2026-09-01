Debeka Beitragsrückerstattung 2026: 212 Millionen Euro für Mitglieder

Die Debeka Beitragsrückerstattung erreicht für 2026 rund 212 Millionen Euro. Profitieren können etwa 310.000 vollversicherte Mitglieder, die 2025 keine Rechnungen eingereicht haben. Wie sich die Auszahlung staffelt und wann sich Zurückhalten beim Einreichen lohnt.

Rund 310.000 vollversicherte Mitglieder der Debeka erhalten Anfang September Geld zurück, ohne dafür eine einzige Rechnung eingereicht zu haben. Insgesamt überweist der Krankenversicherer dafür etwa 212 Millionen Euro. Die Debeka Beitragsrückerstattung fällt damit auch 2026 wieder in dreistelliger Millionenhöhe aus und honoriert all jene Mitglieder, die im Kalenderjahr 2025 keine medizinischen Leistungen abgerechnet haben.

Dahinter steckt das genossenschaftliche Prinzip, auf dem die Debeka seit ihrer Gründung aufbaut. „Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit setzen wir bei der Debeka seit unserer Gründung vor über 120 Jahren auf das genossenschaftliche Prinzip, Überschüsse an unsere Mitglieder zurückzugeben“, sagt Annabritta Biederbick, Vorstandsmitglied der Debeka und zuständig für die Krankenversicherung. Damit belohne das Unternehmen kostenbewusstes Verhalten seiner Mitglieder im Bereich der Leistungserstattung.

So hoch fällt die Rückerstattung je nach Tarif aus

Die Höhe der Auszahlung hängt vom jeweiligen Tarif ab. In den Haupttarifen erhalten Mitglieder, die 2025 leistungsfrei geblieben sind, zwei durchschnittliche Monatsbeiträge zurück. Deutlich mehr bekommen Versicherte in der Ausbildung: Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter oder Referendare erhalten je nach Tarif bis zu sechs Monatsbeiträge.

Wann sich das Einreichen von Rechnungen nicht lohnt

Für Mitglieder kann es sich deshalb lohnen, vor dem Einreichen einer Rechnung genauer hinzusehen. Bei kleineren Beträgen ist es unter Umständen wirtschaftlicher, die Kosten selbst zu tragen und stattdessen die Beitragsrückerstattung in Anspruch zu nehmen. Wer im Laufe des Jahres nur geringe Ausgaben für Arzt- oder Zahnarztrechnungen hat, sollte also abwägen, ob die Erstattung der Einzelrechnung tatsächlich mehr einbringt als der pauschale Rückerstattungsbetrag am Jahresende. Für Finanzberater und Versicherungsmakler liefert dieser Mechanismus ein konkretes Beratungsargument, wenn Kunden nach dem sinnvollen Umgang mit kleineren Arztrechnungen fragen.