Der Börsen-Müller: Dax außer Rand und Band 

Der Dax handelt am Allzeithoch. Wie ist das angesichts von Rekord-Insolvenzen und Bürokratie möglich? Müller erklärt den Höhenflug des deutschen Leitindex: „Der Dax steht auch so gut da, weil einige Unternehmen, wie etwa SAP, von Rekord zu Rekord eilen. Aber auch in anderen Bereichen gibt es Hoffnung. Der Dax steht für Industrietitel. Wenn in Europa wieder mehr in Rüstung investiert wird, werden Industrietitel davon besonders profitieren“, weiß Müller. Richtungsweisend dafür werden insbesondere die Verhandlungen zwischen Union und SPD sein: „Schieben wir Investitionen an, senken wir Steuern und bauen Regulierungen ab, könnte der deutsche Aktienmarkt auch bei ausländischen Investoren wieder attraktiver werden. Deutschland vermittelt wieder Chancen – das allein ist bereits eine gute Nachricht!“

Dass es in Deutschland nicht nur um Titel wie SAP oder Deutsche Telekom geht, darauf verweist Müller in seinem neuesten Podcast. Vor allem im Bereich der Aktien aus der zweiten Reihe sieht Müller attraktive Bewertungen. „Wenn eine Wacker Chemie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 hat oder Aktien wie Jungheinrich oder Deutz gar einstellige KGVs aufweisen, dann sind diese Werte Kandidaten, die man im Auge behalten sollte. Geht es für Deutschland wieder nach vorne – möglicherweise auch im Zuge massiver Investitionspakete, werden diese Titel sofort attraktiv“, findet Müller.

Weltfrauentag: „Der beste Tag für Aktien ist heute“

Immer mehr Frauen nehmen ihre Finanzen in die eigenen Hände, das merkt Müller an steigenden Teilnehmerinnenzahlen bei seinen Seminaren. „Frauen sind oft sehr akribisch, wenn es darum geht, sich Wissen über Finanzen anzueignen. Gepaart mit Weitsicht und Ausgeglichenheit sind das gute Voraussetzungen für Erfolge an der Börse“, findet Müller und ermutigt mehr Frauen dazu, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. „Der beste Zeitpunkt zu beginnen, ist heute. Irgendwo auf der Welt gibt es immer große Chancen am Aktienmarkt. Es lohnt sich daher, vorbereitet zu sein“, sagt der Börsen-Experte.

Ulrich Müller hat über 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg.