Blackrock besitzt mehr Bitcoin als alle Regierungen zusammen

Mit der Vorbereitung von Blackrock auf den Start von BITA, einem neuen Bitcoin-ETF, der darauf ausgelegt ist, regelmäßige Auszahlungen aus Krypto-Engagements zu generieren, baut der weltweit größte Vermögensverwalter seine Präsenz im Bereich der digitalen Vermögenswerte erneut aus. Vor diesem Hintergrund teile ich einen neuen datengestützten Bericht, der den aktuellen Zustand des Bitcoin- und Ethereum-ETF-Marktes und die führenden Unternehmen darin untersucht.

Für diesen Bericht analysierte das Team von BestBrokers die On-Chain-Kryptobestände der von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) genehmigten Bitcoin- und Ethereum-ETFs ab dem zweiten Quartal 2024 (dem Zeitraum nach der regulatorischen Genehmigung). Die Daten stammen von Dune Analytics sowie aus offiziellen ETF-Einreichungen, um einen umfassenden vierteljährlichen Zeitstrahl zu erstellen, der die Akkumulation von Bitcoin durch die weltweit größten ETFs zeigt. Der vollständige verwendete Datensatz ist auf Google Drive über den Link verfügbar.

Die Daten zeigen, dass sich Blackrock unter den 11 von der SEC genehmigten US-Spot-Bitcoin-ETFs als klarer Marktführer herauskristallisiert hat. In etwas mehr als zwei Jahren hat der Vermögensverwalter mehr als 763.784 Bitcoin angesammelt, was etwa 3,8 % aller im Umlauf befindlichen Bitcoin entspricht, wobei der Fonds zwischen dem zweiten Quartal 2024 und dem zweiten Quartal 2026 um rund 450.000 Bitcoin gewachsen ist. Dieser Vorrat übersteigt nun bei weitem die Bitcoin-Reserven der Regierungen der Vereinigten Staaten (329.693 BTC), Chinas (190.000 BTC) und des Vereinigten Königreichs (61.245 BTC) sowie die kombinierten Bestände aller Regierungen weltweit. Infolgedessen gehört der IBIT-Fonds von Blackrock mittlerweile zu den weltweit größten bekannten Bitcoin-Besitzern, zusammen mit dem US-Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy, das zum 16. Juni 846.842 BTC hielt, der Kryptobörse Coinbase mit 852.216 BTC und Bitcoins pseudonymem Schöpfer Satoshi Nakamoto, dessen Wallets schätzungsweise rund 1,1 Millionen BTC enthalten.

Blackrocks Bitcoin-Bestände im Vergleich zu Weltregierungen

Weitere Highlights aus dem Bericht: Der iShares Bitcoin Trust von Blackrock hält nun 763.784 BTC im Wert von rund 50 Milliarden Dollar, was ihn zu einem der größten bekannten Bitcoin-Besitzer der Welt macht. Die Bitcoin-Reserven des Fonds übersteigen die kombinierten Bestände aller souveränen Regierungen, die zusammen schätzungsweise 619.000 BTC im Wert von 40,6 Milliarden Dollar kontrollieren.

Seit dem zweiten Quartal 2024, als Spot-BTC-ETFs erstmals von der SEC genehmigt wurden, hat Blackrock seine Bitcoin-Bestände um 459.848 BTC erhöht. Im gleichen Zeitraum gingen die Bestände von Grayscale um mehr als 130.000 BTC zurück, während Fidelity etwas mehr als 20,000 BTC hinzufügte. Blackrock allein machte fast 115 % aller Netto-Bitcoins aus, die in den letzten zwei Jahren von US-Spot-ETFs angesammelt wurden.

US-Spot-Bitcoin-ETFs halten derzeit rund 1,25 Millionen BTC im Wert von fast 82,1 Milliarden Dollar, was etwa 6,2 % des im Umlauf befindlichen Angebots von Bitcoin entspricht. Obwohl die gesamten ETF-Bestände seit ihrem Höchststand von 1,31 Millionen BTC im vierten Quartal 2025 zwei Quartale in Folge zurückgegangen sind, sammelte Blackrock weiterhin Bitcoin an und erhöhte seine Bestände um weitere 6.654 BTC, selbst als der breitere ETF-Sektor Nettoabflüsse verzeichnete.

Blackrock hat sich als klarer Gewinner des Bitcoin-ETF-Rennens herauskristallisiert. Seit dem Start ist sein Anteil an allen von US-Spot-ETFs gehaltenen Bitcoins von 35,7 % auf 61 % gestiegen, während seine Hauptkonkurrenten ihren Anteil schrumpfen sahen. Der Anteil von Grayscale fiel von 32,2 % auf 11,5 % und der von Fidelity von 18,7 % auf 14,4 %. Heute befindet sich fast jeder dritte von fünf Bitcoins, die von US-Spot-ETFs gehalten werden, im iShares Bitcoin Trust von Blackrock.

Blackrock hat eine ähnliche Führungsposition auf dem Ethereum-ETF-Markt aufgebaut. Bis Juni 2026 hielt der Ethereum-ETF des Unternehmens 2,84 Millionen ETH im Wert von mehr als 5 Milliarden Dollar, was fast 55 % aller Ethereum entspricht, die in den von den USA genehmigten Spot-ETH-ETFs gehalten werden. Die Ethereum-Bestände von Blackrock übersteigen nun die kombinierten ETH-Reserven von Grayscale, Grayscale Mini und Fidelity, den nächsten drei größten Konkurrenten.