Der stille Dollar-Crash: China steigt aus, Gold explodiert

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min

China verkauft US-Staatsanleihen in historischem Ausmaß. Über 500 Milliarden Dollar wurden bereits abgestoßen. Gleichzeitig kehrt die Fed zur Bilanzausweitung zurück und monetarisiert erneut Schulden in einem System, das ohne permanente Liquidität nicht mehr funktioniert. Währenddessen explodiert Gold in chinesischen Lagerhäusern, Silber wird weltweit knapper und das Angebot trocknet aus, während Investoren Milliarden in Gold- und Silber-ETFs lenken. Was das für Ihr Portfolio bedeutet und wie Sie davon profitieren können, sagt Honorarberater und Vordenker Marc Friedrich

