Die Bröning-Kolumne: Kaufen Sie Hass – nicht Hoffnung

Stellen Sie sich vor, ich erzähle Ihnen von einem Investment, das vor drei Jahren bei 20 US-Dollar stand und heute bei 100 US-Dollar notiert. Eine Verfünffachung. 400 Prozent Gewinn. Würden Sie jetzt einsteigen? Würden Sie ernsthaft sagen: „Nach dieser Entwicklung erscheint mir das Chance-Risiko-Verhältnis besonders attraktiv“?

Wahrscheinlich nicht.

Und doch tun genau das derzeit viele Anleger. Das Investment hat einen Namen – es heißt Silber.

Vor drei Jahren wollte kaum jemand mit mir darüber sprechen. Es war ungeliebt, langweilig, medial irrelevant. Heute werde ich hingegen regelmäßig gefragt, ob man „noch aufspringen“ sollte. Die Frage ist nicht neu. Der Zeitpunkt ist es auch nicht. Er ist typisch.

Anleger kaufen selten günstig. Sie kaufen sichtbar.

Liebe ist teuer, Hass ist rabattiert

„Buy low and sell high“ ist ein Satz, den jeder kennt. Praktiziert wird oft das Gegenteil: „Buy high and hope to sell higher.“ Das funktioniert, solange Momentum und Stimmung tragen. Aber es ist kein solides Fundament.

Wenn ein Investment von 20 US-Dollar auf 100 US-Dollar steigt, ist es objektiv weniger attraktiv als zuvor – selbst wenn es fundamental noch Potenzial besitzt. Nach einem Anstieg ist ein Investment immer weniger attraktiv als vorher. Immer. Egal ob Aktie, Rohstoff oder Immobilie. Der Preis ist höher. Die Sicherheitsmarge ist kleiner. Die Erwartungen sind größer.

Selbst wenn Silber von 100 US-Dollar auf 120 US-Dollar steigt, sind das 20 Prozent Rendite. Für jemanden, der bei 20 US-Dollar eingestiegen ist, ist das eine abermalige Verdopplung seines Investments in einer langfristigen Erfolgsgeschichte. Für jemanden, der bei 100 US-Dollar kauft, ist es die gesamte Hoffnung.

Und Hoffnung ist kein Bewertungsmodell.

Ich bin strategisch und fundamental immernoch sehr positiv für Silber gestimmt. Aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man unterbewertet kauft oder euphorisiert einsteigt. Wer bei 20 US-Dollar investiert hat, kaufte Bewertung und Option. Und wer bei 20 US-Dollar nicht kaufte, sollte es auch bei 100 US-Dollar nicht tun.

Arbeit schafft Wertbewusstsein

Konträres Investieren ist keine Pose. Es ist Arbeit. Arbeit bedeutet, sich eine eigene Sicht auf den fairen Wert zu erarbeiten. Marktanalysen und Geschäftsberichte lesen. Bilanzen verstehen. Cashflows analysieren. Wettbewerber vergleichen. Branchenmechanismen durchdringen.

Diese Arbeit führt zu etwas Wichtigem: einem inneren Wertkompass.

Wenn ich nicht arbeite, kenne ich den Wert eines Investments nicht. Wenn ich den Wert nicht kenne, weiß ich nicht, ob ein Investment nach einem Kursanstieg immer noch günstig oder bereits teuer ist. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich den Emotionen ausgeliefert.

Viele Anleger kaufen Aktien, ohne das Geschäftsmodell erklären zu können. Sie kennen weder Margenstruktur noch Verschuldung noch Wettbewerbsposition. Sie kennen lediglich den Chart – und vielleicht jemanden, der damit Geld verdient hat.

Das ist kein Investment. Das ist Teilnahme an einem Stimmungsbild.

Wer hingegen weiß, was ein fairer Wert sein könnte, kann Kursbewegungen einordnen. Er weiß, ob ein Anstieg noch Luft hat oder ob Perfektion bereits eingepreist ist. Und er weiß auch, ob ein Rückgang eine Bedrohung oder eine Gelegenheit darstellt.

Warum Anleger bei fallenden Kursen verkaufen – und bei Benzin nicht

Hier wird es psychologisch interessant.

Fällt ein Investment deutlich, gerät der normale Anleger in Panik. Er verkauft hektisch. Er „schmeißt es weg“. Warum? Weil er nicht weiß, was es wert ist. Wer den Wert nicht kennt, kann einen Preisrückgang nicht einordnen. Er interpretiert ihn als Gefahr – nicht als Möglichkeit.

Dabei ist es paradox. Wenn der Liter Benzin um zehn Cent fällt, fährt derselbe Mensch sofort zur Tankstelle und füllt noch den Reservekanister auf. Er freut sich über den Rabatt. Er kauft mehr von dem, was günstiger geworden ist.

Fallen hingegen Aktien oder Rohstoffe, reagieren viele exakt umgekehrt. Sie verkaufen, weil der Preis gesunken ist. Der Unterschied? Beim Benzin kennt man den Nutzen und akzeptiert den Wert.

Wer bei 20 US-Dollar in Silber investiert und den Markt bis 120 US-Dollar steigen sieht, kann einen Rückgang auf 70 US-Dollar deutlich gelassener ertragen. Er ist noch immer im Gewinn. Vor allem aber kennt er idealerweise die fundamentalen Treiber. Er weiß, warum er investiert ist.

Wer hingegen bei 120 US-Dollar einsteigt und den Kurs auf 70 US-Dollar fallen sieht, verliert nicht nur Geld, sondern auch seine Überzeugung. In solchen Bewegungen werden regelmäßig diejenigen aus dem Markt gedrängt, die spät gekommen sind oder nie wussten, wo ihr persönlicher fairer Wert liegt.

Volatilität ist kein Zufall. Sie ist ein Selektionsmechanismus.

FOMO („Fear-Of-Missing-Out“) ist kein Investmentprozess

Die Angst, etwas zu verpassen, entsteht nicht am Tiefpunkt. Sie entsteht nach starken Kursanstiegen. Nach medialer Aufmerksamkeit. Nach Gesprächen mit euphorisierten Bekannten. FOMO ist sozial ansteckend.

Doch wer wegen FOMO kauft, kauft ohne Sicherheitsmarge. Er kauft, weil andere bereits verdient haben. Er kauft nicht Bewertung, sondern Vergangenheit.

Die Mathematik ist unerbittlich. Je höher der Einstiegspreis, desto perfekter müssen künftige Erwartungen erfüllt werden. Euphorie komprimiert Rendite.

Das bedeutet nicht, dass man niemals steigende Märkte kaufen darf. Aber es bedeutet, dass man wissen muss, was man tut. Ohne Arbeit kein Wertverständnis. Ohne Wertverständnis kein rationaler Umgang mit Schwankungen.

Investment ist keine Freizeitbeschäftigung mit Unterhaltungscharakter. Es ist Kapitalallokation unter Unsicherheit. Wer die notwendige Arbeit nicht leisten will oder kann, sollte sich beraten lassen oder breit diversifizierte Fonds nutzen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Vernunft.

Am Ende bleibt eine einfache, unbequeme Wahrheit: Wenn sich ein Investment beim Kauf hervorragend anfühlt, zahlen Sie wahrscheinlich zu viel. Wenn es sich unangenehm anfühlt, lohnt sich zumindest eine gründliche Analyse.

Kaufen Sie nicht, was alle lieben. Kaufen Sie, was solide ist, wenn es niemand liebt oder noch besser: wenn es gehasst wird. Entwickeln Sie eine eigene Sicht auf den fairen Wert. Und wenn ein Investment sich bereits verfünffacht hat, stellen Sie sich ehrlich die Frage: Steige ich gerade ein, weil es noch attraktiv ist – oder weil ich nicht der Letzte sein möchte? Dabei gibt es mehrere tausend andere Investitionsmöglichkeiten an der Börse und niemand ist überall dabei.

Wenn Sie beim Kauf Applaus bekommen, zahlen Sie den Konsenspreis.

Wenn Sie beim Kauf skeptische Blicke ernten, bekommen Sie möglicherweise die Risikoprämie.

Die Börse ist kein Beliebtheitswettbewerb.

Sie ist ein Bewertungsspiel.

Und niedrige Bewertungen entstehen nicht in der Euphorie und der Hoffnung – sondern im Hass.

Autor Tim Bröning ist Geschäftsführender Gesellschafter der Bröning Investment & Consulting GmbH www.broening-investment.de, und u.a. Beirat bei Fonds Finanz.