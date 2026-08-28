Dino-Schädel ab 50 Euro: Plattform Timeless bringt Fossilien-Token

Wer wollte nicht schon einmal einen 67.000.000 Jahre alten Dinosaurier-Schädel besitzen, jedenfalls zu einem kleinen Teil? Timeless Investments will diesen Sammlermarkt nun auch Privatanlegern öffnen und bietet Beteiligungen an einem Triceratops-Schädel an, "tokenisiert" in Teilen á 50 Euro.

Der Markt für Dinosaurier-Fossilien hat in den vergangenen Jahren mit mehreren hochpreisigen Auktionen auf sich aufmerksam gemacht. Timeless Investments bietet nach eigenen Angaben nun erstmals Privatkunden Beteiligungen an einem Schädel eines Triceratops prorsus an. Privatanleger können ab 50 Euro investieren.

Der von Timeless angebotene Dino-Schädel ist den Angaben zufolge rund 67 Millionen Jahre alt und misst nahezu zwei Meter in der Breite. Die Originalsubstanz liege bei etwa 70 Prozent. Die Plattform übernimmt nach eigenen Angaben neben Auswahl, Verwahrung und Verwaltung des Fossils auch die Organisation eines späteren Verkaufs.

Malte Häusler, CEO und Mitgründer von Timeless Investments, verweist auf das begrenzte Angebot am Markt. Dinosaurier-Fossilien seien nicht reproduzierbar, zudem gelange nur eine begrenzte Zahl hochwertiger Stücke in den internationalen Handel. Damit unterscheidet sich der Markt nach Einschätzung des Unternehmens von vielen anderen Sammlerkategorien.

Timeless hat bereits zuvor in fossile Sammlerstücke investiert. Anfang 2026 verkaufte das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Edmontosaurus-Schädel nach einer Haltedauer von rund achteinhalb Monaten an einen Sammler. Die Rendite habe 22,4 Prozent betragen. Vergangene Wertentwicklungen lassen allerdings keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.

Gebundener Vermittler von Haftungsdach Concedus

Die Beteiligungen an dem Triceratops-Kopf werden über Token abgebildet, also digitale Besitzscheine auf Blockchain-Basis. Das Fossil wird laut Website in der Schweiz gelagert. Der Verkäufer kommt aus den USA. Knapp 800.000 Euro kostet der Dino-Schädel insgesamt; 15.516 Token á 50 Euro stehen zur Verfügung.

Timeless Investments wurde 2018 von Malte Häusler, Andreas Joebges und Jan Karnath gegründet, die Plattform startete im Februar 2021. Nach Unternehmensangaben wurden bislang mehr als 950 Sammlerstücke mit einem Gesamtwert von mehr als 45 Millionen Euro tokenisiert. Zum Angebot gehören unter anderem Uhren, Oldtimer, Kunstwerke, Whisky und Sneaker.

Timeless ist laut Impressum eine Marke der New Horizon GmbH aus Berlin, die bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten wiederum als gebundener Vermittler von Concedus agiert, also eines von der BaFin beaufsichtigten Wertpapierinstituts als Haftungsdach. Das Angebot zur Investition in den Dino-Schädel ist als „Krypto-Dienstleistung durch Concedus“ gekennzeichnet. Die Vermittlung erfolge gemäß der EU-Krypto-Verordnung MiCAR.