Hitliste Maklerpools 2026 – Statements: Netfonds, Verticus, Fondsnet, Fondskonzept

Im Rahmen der Hitliste der Maklerpools 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute: Netfonds, Verticus, Fondsnet, Fondskonzept.

Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender, Netfonds AG (Rang 4)

„Sowohl im Geschäftsjahr 2025 als auch im laufenden Jahr 2026 haben wir unseren dynamischen Wachstumskurs auf ganzer Linie fortgesetzt. Ein historischer Meilenstein war das Überschreiten der Marke von 30 Mrd. Euro bei den Depotassets im Sommer 2025 sowie der starke Bestandszuwachs in unseren Vermögensverwaltungslösungen der NFS Hamburger Vermögen (per heute liegt der Bestand bereits bei über 35 Milliarden Euro).

Um unseren technologischen Vorsprung weiter auszubauen, entwickeln wir unsere 360-Grad-Plattform ‚finfire‘ kontinuierlich weiter. So haben wir unser Dokumentenverarbeitungssystem im Versicherungsbereich durch eine neue KI-basierte Technologie ersetzt und die Datentiefe verlässlich erweitert. Die Vorteile für Berater aber auch deren Kunden werden täglich größer. Zum Jahresende rechnen wir außerdem mit der aufsichtsrechtlichen Freigabe, um gemeinsam mit blau direkt den Markt zu verändern. Wir freuen uns auf die Zukunft!“

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