OneCrowd: Insolvente Plattform startet Investorensuche für Fortführung

Für die Unternehmen der OneCrowd-Gruppe läuft ein strukturierter Investorenprozess. Während des vorläufigen Insolvenzverfahrens wird der Geschäftsbetrieb fortgeführt. Nun sollen strategische Investoren und Finanzinvestoren angesprochen werden.

Für die Unternehmen der OneCrowd-Gruppe ist ein strukturierter Investorenprozess gestartet. Ziel ist eine Lösung zur langfristigen Fortführung des Geschäftsbetriebs. Die Gruppe hatte Ende Juli für drei Unternehmen Insolvenzanträge gestellt. Interessenten können nun Angebote für die OneCrowd GmbH sowie deren Tochtergesellschaften OneCrowd Loans GmbH und OneCrowd Securities GmbH abgeben.

Die drei Gesellschaften befinden sich im vorläufigen Insolvenzverfahren. Der Geschäftsbetrieb läuft währenddessen weiter. Als vorläufige Insolvenzverwalter sind Christian Heintze von BBL Brockdorff für die OneCrowd GmbH, Heiko Schaefer für die OneCrowd Loans GmbH und Christian Graf Brockdorff für die OneCrowd Securities GmbH bestellt.

Den Angaben zufolge konnte der Geschäftsbetrieb seit der Bestellung der vorläufigen Insolvenzverwalter Ende Juli stabilisiert werden. „Wir haben in den vergangenen Wochen gemeinsam mit allen Beteiligten für eine Stabilisierung des Unternehmens gesorgt und damit eine gute Grundlage für den jetzt gestarteten Investorenprozess geschaffen“, erklärt Heintze.

Centuros übernimmt Investorenprozess

Mit der Durchführung des M&A-Prozesses wurde die Beratungsgesellschaft Centuros beauftragt. Sie soll potenzielle Investoren identifizieren und ansprechen sowie eine mögliche Transaktion begleiten. Der Prozess richtet sich an strategische Investoren, Finanzinvestoren und weitere Interessenten.

Die Transaktionsstruktur ist noch offen. „Welche Transaktionsstruktur für die zukünftige Aufstellung von OneCrowd infrage kommt, wird im Rahmen des ergebnisoffenen M&A-Prozesses geprüft. Dabei sind unterschiedliche Transaktionsstrukturen und strategische Optionen denkbar“, heißt es in der von Centuros und BLL über eine PR-Agentur verbreiteten Mitteilung.

Pionier der Branche

OneCrowd betreibt eine digitale Plattform für alternative Investments, ist seit mehr als 15 Jahren am Markt und gilt als Pionier der Branche. Das Unternehmen war zunächst im Crowdinvesting tätig und hat sein Angebot später auf weitere Formen alternativer Investments ausgeweitet. Bis 2025 stand sie hinter den Plattformen Seedmatch, Econeers und Mezzany. Anschließend wurden die Angebote unter der Marke OneCrowd gebündelt.

Zuletzt hat die OneCrowd-Gruppe ihr Geschäftsmodell um Finanzprodukte im Bereich elektronischer Wertpapiere erweitert. Zum Unternehmen gehören den Angaben zufolge eine bestehende Kunden- und Investorenbasis sowie eine technologische Infrastruktur für die digitale Abwicklung alternativer Investments. Der Investorenprozess soll potenziellen Erwerbern ermöglichen, an diese Plattform und die bestehenden Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen.