Tokenisierte Sachwerte: Finexity bringt neue Plattform für Privatanleger

Finexity hat die neue Investmentplattform „Volksinvest“ gestartet. Sie richtet sich an Privatanleger, die digital in tokenisierte Sachwert- und Infrastrukturanleihen investieren wollen. Die Mindestzeichnung liegt bei 50 Euro.

Zum Start ist die tokenisierte Anleihe „Solarpark Ratekau“ zeichnungsfähig. Das Projekt umfasst einen Freiflächen-Solarpark in Schleswig-Holstein mit integriertem Batteriespeicher. Finanziert wird es über eine vom Finexity Capital Markets Team strukturierte Anleihe mit einem Volumen von bis zu 6,1 Millionen Euro.

Die Anleihe bietet einen Basiszins ab 5,0 Prozent jährlich. Hinzu kommt eine prognostizierte Erfolgsbeteiligung von bis zu 0,5 Prozent jährlich. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre, die Zeichnung erfolgt vollständig digital über „Volksinvest“.

Tokenisierung als technisches Fundament

Die Plattform nutzt das Gesetz über elektronische Wertpapiere, so Finexity. Dieses schafft seit 2021 den regulatorischen Rahmen für digitale Schuldverschreibungen in Deutschland. Durch die Tokenisierung, also die Digitalisierung auf Blockchain-Basis, lassen sich Anleihen kleiner stückeln und digital abwickeln. Klassische Zwischenstufen wie Depotbank, Verwahrstelle und Börse können dadurch an Bedeutung verlieren. Finexity will das Angebot in den kommenden Monaten um weitere Anlageklassen wie Immobilien und Unternehmensanleihen erweitern.

Für den Vertrieb arbeitet die Plattform mit der Egro Mediengruppe zusammen. Diese verfügt nach Unternehmensangaben über rund 70 Wochenzeitungen und eine Tageszeitung mit einer kumulierten Auflage von rund drei Millionen Exemplaren pro Woche.