Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Elektroautos in Deutschland: Anteil steigt nur langsam auf 3,7 Prozent

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Nahaufnahme EV-Ladestecker Griff an Elektrofahrzeug-Port angebracht, Akku von Ladestation aufladen. Modern gestaltete Elektroautos und saubere Energie Nachhaltigkeit für ein besseres Zukunftskonzept. Synchronos
© Bildagentur PantherMedia / BiancoBlue
Bei den monatlichen Neuzulassungen ist der Anteil reiner Elektroautos deutlich größer.

Der Anteil reiner Elektroautos am Fahrzeugbestand in Deutschland nimmt zu – allerdings langsamer als erhofft.

3,7 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Autos werden mit einem reinen Elektromotor angetrieben. Der Anteil ist damit erneut leicht gestiegen, wie aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Demnach waren ein Jahr zuvor 3,1 Prozent der in Deutschland gemeldeten Autos reine Elektrofahrzeuge. Stichtag für die Erhebung war jeweils der 1. Juli.

Bei den monatlichen Neuzulassungen ist der Anteil reiner Elektroautos deutlich größer. Im Juli waren 18,4 Prozent der neu zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge.

Das könnte Sie auch interessieren:

Von den mehr als 1,8 Millionen reinen Elektroautos auf deutschen Straßen stammen mehr als 320.000 von Volkswagen. Auf Rang zwei folgt Tesla mit mehr als 195.000 Fahrzeugen. Der von Elon Musk geleitete US-Hersteller hatte zuletzt aber große Absatzprobleme auf dem deutschen Markt, die mit Musks politischem Engagement zusammenhängen dürften. Inzwischen hat sich Musk wieder aus der US-Politik zurückgezogen.

Dem KBA zufolge waren am 1. Juli 2025 insgesamt 49,5 Millionen Autos in Deutschland gemeldet – so viele wie nie zuvor. Ein Jahr zuvor waren es 49,4 Millionen. Die größte Gruppe ist die Kompaktklasse, der 11,2 Millionen Autos zugeordnet werden. 6,89 Millionen der 49,5 Millionen Autos sind SUVs.

Die Zahl der Kraftfahrzeuge insgesamt lag bei 61,4 Millionen Euro. Dazu gehören neben Autos unter anderem auch noch Lastwagen, Busse, Motorräder und Zugmaschinen. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/elektroautos-in-deutschland-anteil-steigt-nur-langsam-auf-37-prozent-702158/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.