Ergo Vorsorge Leben erhöht Überschussbeteiligung 2027

ERGO Vorsorge Lebensversicherung erhöht die Überschussbeteiligung 2027 zum vierten Mal in Folge: Die laufende Verzinsung steigt auf 3,0 Prozent, die Gesamtüberschussbeteiligung auf bis zu 4,3 Prozent. Was das für Verträge, die geförderte Altersvorsorge 2027 und das Altersvorsorgedepot bedeutet, zeigt der Überblick.

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung erhöht die Überschussbeteiligung 2027 bereits zum vierten Mal in Folge. Wie das Unternehmen mitteilte, steigt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr von 2,9 auf drei Prozent. Die Gesamtüberschussbeteiligung klettert von 4,2 auf bis zu 4,3 Prozent.

Die Ankündigung kommt bewusst früh. Zum Jahreswechsel startet die neue geförderte Altersvorsorge 2027, zu der auch das sogenannte Altersvorsorgedepot als Riester-Nachfolge zählen soll. Der Düsseldorfer Versicherer will Vermittlerinnen und Vermittlern sowie Kundinnen und Kunden deshalb schon jetzt Klarheit über die Verzinsung der klassischen Lebensversicherung verschaffen. Erst danach gewinnen die neuen Angebote zur privaten Altersvorsorge 2027 in der Beratung an Bedeutung.

„Weil sich viele im Vorfeld der neuen geförderten Altersvorsorge ab Anfang 2027 mit der Thematik beschäftigen, möchten wir frühzeitig Klarheit schaffen, was die Verzinsung unserer Lebensversicherungen angeht“, sagt Dr. Oliver Horn, Vorstandsvorsitzender der Ergo Vorsorge Lebensversicherung.

Ergo Lebensversicherung: Überschussbeteiligung 2027 bleibt unverändert

Anders sieht es bei der Ergo Lebensversicherung AG aus. Die Gesellschaft verwaltet den Bestand des traditionellen klassischen Geschäfts innerhalb der Ergo Lebensversicherung. Ihre Sätze für 2027 lässt sie unangetastet. Die laufende Verzinsung bleibt bei drei Prozent, die Gesamtüberschussbeteiligung bei 3,25 Prozent.

Gesellschaft Laufende Verzinsung 2026 Laufende Verzinsung 2027 Gesamtüberschuss 2026 Gesamtüberschuss 2027 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG 2,9 Prozent 3,0 Prozent bis zu 4,2 Prozent bis zu 4,3 Prozent Ergo Lebensversicherung AG 3,0 Prozent 3,0 Prozent 3,25 Prozent 3,25 Prozent

Kapitalanlagestrategie mit Fokus auf Infrastruktur und Aktien

„Die abermalige Erhöhung – nunmehr im vierten Jahr in Folge – zeigt zwei Dinge: Dass sich unsere auf langfristige Erträge ausgerichtete Kapitalanlagestrategie erneut bewährt hat. Und dass es uns wichtig ist, schnell zugunsten unserer Kundinnen und Kunden zu handeln, wenn wir Spielräume für eine Erhöhung sehen“, so Horn.

Die Lebensversicherer der Ergo setzen laut Horn dafür auf eine breit gestreute Kapitalanlage. Sie soll vor allem über laufende Erträge eine verlässliche Verzinsung sichern. Neben der Steuerung von Kapitalanlagen und Verpflichtungen investiert der Konzern in nachhaltige Infrastrukturprojekte wie Windkraft, Fernwärme und Bahnnetze. Zusätzlich nutzt die Ergo Vorsorge Lebensversicherung die Renditechancen an den Aktienmärkten. Damit will sie die Überschussbeteiligung 2027 und in den Folgejahren stützen.