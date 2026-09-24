EXKLUSIV Baufinanzierung: Erfreulich normal und stabil

Noch immer prägt ein Begriff viele Diskussionen rund um Immobilien und deren Finanzierung: Krise. Nicht wenigen Akteuren steckt der steile Zinsanstieg 2022 und der anschließende Markteinbruch offenbar noch immer tief in den Knochen. Doch wer die aktuellen Eckdaten betrachtet, kann nur zu dem Schluss kommen: Das ist längst vorbei. Seit geraumer Zeit schon ist alles wieder normal und stabil.

So halten sich die Bauzinsen bei zehnjähriger Bindung bereits seit Anfang 2024 stabil um die vier Prozent, zeitweise einige Zehntel darunter, zuletzt minimal darüber. Im Vergleich mit früheren Jahren sind die Schwankungen aber eher Peanuts. Ebenfalls seit 2024 steigen die Wohnimmobilien-Preise langsam, aber stetig wieder an – fast ohne Schwankungen, wie etwa der Europace-Index belegt.

Auch das Gesamt-Finanzierungsvolumen in Deutschland liegt nach den Europace-Zahlen seit dem ersten Quartal 2025 wieder auf Werten wie vor 2019 – nur mit geringeren Schwankungen. Nach dem damals folgenden Hype und dem Absturz 2022 zog das Marktvolumen schon ab Anfang 2024 wieder steil an und erreichte ein Jahr später das heutige Niveau.

Obwohl sich diese neue Normalität nun also schon seit mehr als zwei Jahren zunehmend festigt, scheint sie in der Öffentlichkeit noch immer kaum angekommen zu sein. Doch das anhaltende Lamento vieler Akteure über die Vergangenheit ist eben genau das: Vergangenheit. Wer heute eine Immobilie samt Finanzierung sucht, stößt auf erfreulich stabile Rahmenbedingungen.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Baufinanzierung in Kooperation mit ING Deutschland. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.