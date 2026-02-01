EXKLUSIV Longevity: Beratungsthema ab Stunde Null

Typische Einkommensquellen im Alter wie staatliche Rente, Zahlungen aus einer betrieblichen Altersvorsorgelösung oder aus einer privaten Rentenversicherung haben eines gemeinsam: Sie stellen nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben einen zwar stetigen und verlässlichen, aber auch starren Einkommensstrom zur Verfügung. „Starre“ Altersvorsorgelösungen wie diese eröffnen aber nicht die erforderliche finanzielle Flexibilität, dem eigenen aktiven Leben auch im Alter noch mal neue Wendungen zu geben oder notwendige Anpassungen (zum Beispiel für altersgerechtes Wohnen) vorzunehmen. Und bei der Rendite des privat eingesetzten Kapitals greifen die klassischen privaten Altersvorsorgelösungen mit garantierten Rentenbezügen meist ebenfalls zu kurz. Garantien verursachen Kosten und gehen zulasten der Kapitalrendite. Ganz unabhängig davon, wer diese Garantien gewährt. Angesichts der Notwendigkeit künftiger Generationen, mit noch mehr privatem Kapital in Rente zu gehen, ist Rendite allerdings durch nichts zu ersetzen. Für ein erwartetes langes und aktives Leben bringt dagegen die private Vorsorge mit einem Depot aus Fonds oder ETFs die richtigen Voraussetzungen mit: Über lange Zeiträume lassen sich renditestarke Kapitalanlagen realisieren. Und Flexibilität ist für Longevity der entscheidende Trumpf: Sowohl Spar- und Auszahlpläne als auch die Portfoliostruktur lassen sich an wechselnde Anforderungen in verschiedenen Lebensphasen perfekt anpassen.

Longevity kommt dabei als Beratungsthema nicht nur bei den Menschen kurz vor oder nach Eintritt ins Rentenalter zum Tragen. In allen Phasen des Lebenszyklus von Anlegerinnen und Anlegern steht es in Beratungsgesprächen und bei der langfristigen finanziellen Vorsorgeplanung notwendigerweise im Fokus und birgt immer wieder Chancen für Profilierung und Kapitalzuwachs für die Anlageberatung. Schon beim Start ins Berufsleben gehören Überlegungen zur Rente dazu. Dann ist die Zeit, den Kapitalaufbau für das Alter entschieden voranzutreiben. Ein VL-Sparplan bereits vom ersten Gehalt kann ein wichtiger Eckpunkt sein. Später, wenn die eigene Familie viel Zeit bindet und auch für mehr Kosten im dann größeren Haushalt sorgt, darf die eigene Altersvorsorge nicht aus dem Blick geraten. Fondssparpläne können ein Mittel zur verbesserten budgetären Selbstdisziplin sein und sind dennoch in Notfällen flexibel anpassbar. Entscheidend für künftige Generationen wird allerdings sein, den Faktor Zeit konsequent zum eigenen Vorteil voll auszuspielen. Und das heißt: Fondssparen ab Geburt.

Die Zeit nutzen: Früher Start ist der Schlüssel

„Die Private Altersvorsorge steht vor einem Paradigmenwechsel“, sagt Jan Schepanek, Geschäftsführer der FFB. Schließlich stellt die Einführung der Frühstart-Rente und das in 2027 startende Altersvorsorgedepot einen echten Gamechanger dar. Wer Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel hat, die schon mit der Geburt kluge Entscheidungen treffen, startet mit Vorsprung beim Kapitalaufbau. Bereits als Kind und Jugendlicher hat man bis zur Volljährigkeit knapp zwei Jahrzehnte vor sich – ein langer Anlagezeitraum. Die ältere Generation kann in dieser Zeit regelmäßig oder sporadisch in ein Depot des minderjährigen Kindes einzahlen. Das verbindet das in Bezug auf die Vorsorge Wünschenswerte mit dem steuerlich Günstigen. Denn für Anlagegewinne aus einem eigenen Minderjährigendepot gelten eigene Steuerfreibeträge. Mit einem Frühstart-Rente-Rechner unterstützt die FFB Finanzberatende und Ihre Kunden ganz gezielt.

Konkrete Ergebnisse zeigt der Frühstart-Rente-Rechner.

