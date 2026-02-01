EXKLUSIV Longevity: „Der Ruhestand ist eine flexible, sich entwickelnde Lebensphase“

Wenn wir von Longevity sprechen, meinen wir nicht nur die Verlängerung des biologischen Lebens, sondern auch die Erhöhung der Lebensqualität bis ins hohe Alter. Was sind dabei die wichtigsten Aspekte und dringendsten Probleme für Einzelpersonen und die Gesellschaft?

Palmarini: Die eigentliche Krise besteht nicht darin, dass wir länger leben – das ist eine Chance. Das Problem ist, dass wir auf diese außergewöhnliche menschliche Errungenschaft noch nicht vorbereitet sind. Unsere Forschung zeigt eine erschreckende Lücke in der „Langlebigkeitskompetenz“. Die meisten planen für 15 bis 20 Jahre nach der Pensionierung, was sie von 80 bis 85 führt. Aber was passiert mit 86, 87, 95, da viele von uns über die durchschnittliche Lebenserwartung hinaus leben werden? Über ein Drittel hat keine Altersvorsorgeplanung betrieben, und nur 15 Prozent suchen finanzielle Beratung. Es besteht eine tiefe Unsicherheit darüber, wie man ein längeres Leben finanzieren soll. Je früher man mit der Planung beginnt, desto mehr Optionen erhält man. Aber Planung muss neu definiert und personalisiert werden – es gibt keine Einheitslösung und es geht auch nicht nur darum, Ersparnisse anzuhäufen. Individuell geht es darum, die körperliche Gesundheit, sozialen Verbindungen und den Sinn im Leben so zu entwickeln, dass sie potenziell über 30 Jahre nach der Karriere Bestand haben werden. Für die Gesellschaft versuchen wir, eine demografische Realität des 21. Jahrhunderts auf einer Infrastruktur des 20. Jahrhunderts zu betreiben. Das traditionelle Drei-Stufen-Modell – Ausbildung, Arbeit, Ruhestand – wurde nie dafür entworfen, 80, 90 oder 100 Jahre abzudecken. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Verlauf des Lebens und der Art und Weise, wie wir als Individuen und Gesellschaft damit umgehen.

Was sind Ihre Empfehlungen, um diese Probleme zu bewältigen?

Palmarini: Konzentrieren Sie sich auf die vier Säulen der Bereitschaft für ein langes Leben: Erstens finanzielle Stabilität – das Fundament, das alles andere ermöglicht. Wir brauchen frühere finanzielle Beratung und Bildung, die den Menschen hilft, informierte Entscheidungen zu treffen und Resilienz aufzubauen. In unseren deutschen Fokusgruppen fühlten sich diejenigen, die früh anfingen – Riester-Renten, Immobilien in ihren 30ern, sogar Lebensversicherungen mit 18 – am sichersten. Die Botschaft ist klar: Zeit ist unser größtes Kapital, also setzen Sie es in Relation und lassen Sie es für sich „arbeiten“, nicht umgekehrt. Zweitens körperliche Gesundheit – der Ermöglicher von Unabhängigkeit. Ein 70-Jähriger im Jahr 2022 verfügt über die kognitive Leistungsfähigkeit eines 53-Jährigen von vor zwei Jahrzehnten. Wir müssen den Ansatz ändern: weg von der Bewältigung altersbedingter Abbauprozesse hin zur Krankheitsprävention und zur Verlängerung gesunder Lebensjahre. Es geht zuerst um die gesunde Lebensspanne, nicht nur um die Lebensdauer. Drittens emotionales Wohlbefinden – die innere Ressource. Finanzielle Absicherung und emotionale Gesundheit sind eng miteinander verbunden.

In unserer Studie gaben 89 Prozent der deutschen Vorruheständler mit hohen Ersparnissen an, sich emotional auf den Ruhestand vorbereitet zu fühlen, im Vergleich zu nur 69 Prozent mit geringen Ersparnissen – eine Vertrauenslücke von 20 Prozentpunkten. Viertens soziale Vernetzung – der Langlebigkeitsmultiplikator. Einsamkeit stellte sich als eine der am häufigsten genannten Ängste in all unseren Forschungen heraus. Soziale Isolation und Einsamkeit erhöhen das Sterblichkeitsrisiko um 26 bis 32 Prozent und erhöhen das Demenzrisiko erheblich. Um es brutal zu sagen: Isolation tötet, Gemeinschaft heilt. Die effektivsten Lösungen werden strukturelle Veränderungen – Gesundheit, Pflege, Produkt- und Serviceinnovationen – mit persönlicher Beratung und vertrauensbildenden Maßnahmen kombinieren. Dies erfordert die Zusammenarbeit aller Beteiligten: Regierungen, Gemeinschaften, Unternehmen und die Einzelpersonen selbst. Es erfordert ein hohes Maß an Gemeinschaft, aber die Belohnung sind persönliche Erfüllung sowie Wachstum und Stabilität der Länder.

Langlebigkeit wird zugeschrieben, das Bild davon, wie wir mit 70, 80 oder 90 leben werden, grundlegend verändert zu haben – ein Paradigmenwechsel im Alterungsprozess. Was sind einige wichtige Unterschiede für Menschen, die derzeit im Arbeitsleben stehen, im Vergleich zu dem, was sie bei ihren Eltern oder Großeltern gesehen haben?

Palmarini: Die wesentlichen Unterschiede sind auffällig. Arbeit wird völlig neu definiert. Wir haben noch immer eine Vorstellung von Arbeit, die sich auf die Vergangenheit bezieht. Aber alles hat sich verändert, und wir stehen am Rande einer echten Revolution, die von KI geführt wird, bei der niemand genau weiß, was passieren wird. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass das traditionelle dreistufige Leben vor unseren Augen aufgelöst wird. In Deutschland haben wir etwas besonders Interessantes gehört: Einige Vorruheständler fanden es schwer, sich vorzustellen, überhaupt nicht zu arbeiten. Viele hofften, auf drei oder vier Tage pro Woche zu reduzieren – nicht aus finanzieller Notwendigkeit, sondern weil Arbeit geistige Anregung und soziale Kontakte bietet. Ein deutscher Teilnehmer brachte es scharf auf den Punkt: „Ich denke, es ist lebensverlängernd, sich mit Dingen zu beschäftigen, und die angeblich historisch geprägte Orientierung des Ruhestands … halte ich für völlig überholt.“ Der Ruhestand ist nicht länger ein fester Punkt, sondern eine flexible, sich entwickelnde Lebensphase.

Während ihre Eltern oder Großeltern einem vorhersehbaren Weg folgten – „eine goldene Uhr“ mit 65, kurzer Ruhestand –, steht die heutige Arbeitskraft gleichzeitig vor mehreren finanziellen Anforderungen: die Unterstützung von Kindern, Enkeln und älteren Angehörigen sowie berufliche Unterbrechungen für unbezahlte Pflege – insbesondere bei Frauen. Dies erzeugt Druck, den ihre Eltern nie erfahren haben. Systemische Schocks sind die neue Normalität. Die Pandemie, inflationsbedingte Belastungen und Störungen des Arbeitsmarktes sind alles Beispiele für externe Faktoren, die Rentenpläne schnell verändern können – auf eine Weise, wie es frühere Generationen nicht erlebten. Es gibt weit weniger Vorhersehbarkeit. Die Herausforderung für die heutige Arbeitskraft besteht darin, eine Struktur zu schaffen, die ihr zukünftiges Ich unterstützt – und dabei wirtschaftliche, soziale und körperliche Dimensionen viel früher ausbalanciert, als es ihre Eltern taten. Mit einer längeren Zukunft vor sich haben sie mehr Optionen, aber nur, wenn sie heute anfangen, diese aufzubauen. Den Menschen bei der Vorbereitung auf diese Zukunft zu helfen, ist sowohl eine Pflicht für Regierungen als auch für Organisationen.

Das gesamte Interview lesen Sie online im aktuellen INS!GHTS Magazin der FFB ab Seite 28. Einfach den QR-Code scannen und los gehts.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Longevity. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.