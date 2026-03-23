EXTRA betriebliche Vorsorge – Warum Vorsorge in Deutschland so schwer ist

Dabei ist die Lage klar. Die betriebliche Altersversorgung könnte ein tragender Pfeiler sein, bleibt aber im Dickicht aus Durchführungswegen, Haftungsfragen und steuerlichen Detailregeln stecken. Gerade kleinere Unternehmen winken ab, weil sie weder Zeit noch Expertise haben, sich durch dieses Labyrinth zu arbeiten. Die Folge: Stagnation dort, wo eigentlich Dynamik nötig wäre.

Ganz anders die betriebliche Krankenversicherung. Sie wächst, weil sie für Beschäftigte sofort erlebbar ist und Arbeitgebern einen direkten Nutzen bietet. Doch auch hier entscheidet nicht der Tarif allein, sondern die Umsetzung: Kommunikation, Prozesse und eine saubere Einbindung in den Betrieb machen den Unterschied zwischen einem Mitnahmeprodukt und echter Gesundheitsvorsorge.

Und die Pflege? Sie bleibt das ungelöste Großthema, das man so lange vertagt, bis am Ende die Allgemeinheit einspringt. Dabei liegt der Gedanke nahe, dass kollektive Lösungen günstiger und stabiler wären als das Prinzip Hoffnung. Freiwilligkeit klingt gut, führt aber wohl nur dazu, dass niemand sich zuständig fühlt.

Am Ende zeigt sich: Deutschland wird seine Renten- und Pflegemisere nicht mit noch mehr Komplexität lösen, sondern nur mit klaren Strukturen, weniger Bürokratie und mehr Verbindlichkeit. Weniger Reformrhetorik, mehr System, bitte.

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