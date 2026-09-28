EXTRA Edelmetalle: Gold ist keine Glaubensfrage

Gold polarisiert. Für die einen ist es ein unverzichtbarer Schutz vor Inflation, Staatsverschuldung und politischen Krisen. Für andere bleibt es ein unproduktiver Vermögenswert, der weder Zinsen noch Dividenden abwirft.

Der Roundtable zeigt jedoch, dass beide Sichtweisen zu kurz greifen. Entscheidend ist nicht, ob Gold in jeder Krise sofort steigt, sondern welche Funktion es langfristig im Gesamtvermögen übernimmt. Der jüngste Preisrückgang hat daran wenig geändert. Ein stärkerer Dollar, die Aussicht auf länger hohe Zinsen und eine abnehmende Krisenprämie haben Gewinnmitnahmen ausgelöst. Solche Korrekturen gehören nach einer starken Rally zum Markt. Sie widerlegen weder den Sicherheitscharakter des Goldes noch die strukturellen Argumente, die für Edelmetalle sprechen. Dazu zählen vor allem die hohe Staatsverschuldung, geopolitische Spannungen und das schwindende Vertrauen in klassische Reservewährungen.

Viele Zentralbanken, insbesondere in den Schwellenländern, bauen ihre Goldbestände aus und reduzieren damit ihre Abhängigkeit vom US-Dollar. Diese Nachfrage dürfte dem Markt längerfristig einen stabilen Boden geben – ohne einen geradlinigen Kursanstieg zu garantieren. Auch für Privatanleger sollte Gold deshalb weder Spekulationsobjekt noch Glaubensfrage sein. Eine individuell bemessene Beimischung kann das Portfolio robuster machen. Spannend wird schließlich die Frage, wie Edelmetalle die nächste Anlegergeneration erreichen.

Digitale Sparpläne, tokenisierte Bestände und transparente Herkunftsnachweise können den Zugang erleichtern. Doch die Technik darf den entscheidenden Vorteil nicht verwässern: Hinter dem digitalen Abbild muss tatsächlich physisches Metall stehen.

Edelmetalle werden damit nicht zum modischen Gegenentwurf zu Aktien, Anleihen oder Bitcoin. Ihre Stärke liegt gerade in ihrer Eigenständigkeit. Gold schützt nicht vor jeder Kursdelle. Es kann aber davor schützen, das gesamte Vermögen vom Vertrauen in ein einziges Finanzsystem abhängig zu machen.

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