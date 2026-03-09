EXTRA Kapitalanlage: „Flexibilität ist 2026 wichtigste Anlageentscheidung“ 

Die Katze ist aus dem Sack. Kevin Warsh soll neuer Fed-Chef werden. Was bedeutet das für die Geldpolitik?

Kaffarnik: Ich sehe die Nominierung von Kevin Warsh als neutral an. Außerdem wird die Rolle des Fed-Vorsitzenden tendenziell überschätzt. Er entscheidet keineswegs allein, sondern das aus 12 Mitgliedern bestehende Federal Open Market Komitee.

Kaiser: Dies ist definitiv eine gute Wahl. Warsh ist für die Märkte kein Unbekannter. Er war von 2006 bis 2011 schon in der Fed als einer der Gouverneure tätig und spielte in der Finanzkrise eine wichtige Rolle – er ist also geldpolitisch sehr erfahren und kennt die Finanzmärkte extrem gut. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung würde ich ihn nicht als geldpolitischen Falken bezeichnen, definitiv auch nicht als Taube, sondern als unabhängigen, sehr besonnenen Zentralbanker. Er ist sicherlich kein Anhänger der Überforderung der Rolle der Notenbank und der Verwischung von Geld- und Fiskalpolitik (fiskalische Dominanz bzw. Neue monetäre Theorie) – das zeigt sich unter anderem auch in seiner kritischen Haltung zur Ausweitung der Fed-Bilanz in der Finanzkrise und danach. Hier könnten sich natürlich Spannungen mit der Trump Administration ergeben. Es bleibt dann abzuwarten, wie sich Warsh (und natürlich der Offenmarktausschuss der Fed) verhält, sollten die Angriffe auf die Fed-Politik anhalten – die Zinsmärkte werden dies sehr genau beobachten.

Hellmeyer: Kevin Warsh galt als Falke. Von daher ist es eine taktisch gute Wahl Trumps, um die Nervosität bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank einzufangen. Trumps Agenda ist definiert. Kevin Warsh wird keine Politik gegen Trump liefern. Aus einem ehemaligen Falken wird ein „Fälkchen mit gestutzten Flügeln“. Zwei bis drei Zinssenkungen seitens der Fed um jeweils 0,25 Prozent sind vor dem aktuellen Bild realistisch.

Wird die Fed damit vollständig politisch abhängig?

Kaffarnik: Man sollte zunächst sauber trennen: Niemand diskutiert ernsthaft über eine formale Abschaffung der Unabhängigkeit. Die Statuten der Fed und ihre Zielsetzung – Preisstabilität und maximale Beschäftigung – stehen nicht zur Debatte. Was Trump angreift, sind nicht die Regeln, sondern die Köpfe. In diesem Sinne war die Fed allerdings immer auch politisch, denn Präsidenten schlagen die Führungspersonen vor. Neu ist die Eskalation: Trump versucht offenbar, Powell persönlich zu beschädigen und strategisch Einfluss auf die Nachfolge zu nehmen. Formal bleibt die Fed unabhängig. Und ich hoffe auch, dass selbst neue Personen im Amt nicht einfach als politische Erfüllungsgehilfen agieren.

Kaiser: Ich würde ebenfalls zwischen personeller und funktioneller Unabhängigkeit unterscheiden. Zentralbanken sind historisch nie völlig losgelöst vom Staat gewesen – die völlige Unabhängigkeit ist zum Teil auch ein Mythos. Zudem ist die Fed mehr als nur Powell: Das System umfasst das Board of Governors und zwölf Regionalbanken. Selbst mit neuen Nominierungen hätte Trump keine vollständige Kontrolle. Entscheidend ist ohnehin: Die US-Wirtschaft läuft derzeit robust, die Inflation bleibt überraschend gut beherrschbar. Märkte erwarten weiterhin Zinssenkungen. Was allerdings problematisch bleibt, ist der respektlose politische Umgang mit einer zentralen Institution.

Hellmeyer: Ich bin ebenfalls relativ entspannt: Formal bleibt die Unabhängigkeit bestehen. Gleichzeitig sollte man daran erinnern, dass die Fed in Krisenzeiten selbst massiv eingegriffen hat – damals zugunsten des US-Establishments, ohne große Debatten. Trump hat allerdings einen Punkt, wenn man auf die Realzinsen blickt. In Europa liegen sie etwa bei null, in Japan sogar deutlich im negativen Bereich – das wirkt stimulierend. In den USA dagegen ist der Realzins positiv. Das ist im internationalen Vergleich ein Wettbewerbsnachteil. Insofern ist die Kritik an Powell aus Trumps Sicht nicht völlig aus der Luft gegriffen. Dennoch bleibt die persönliche Kampagne politisch unerquicklich.

Dr. Ulrich Kaffarnik: „Für 2026 erwarte ich keine „große Eurokrise“, sondern eher ein Fortschreiben der ungelösten Themen.“ Foto: Florian Sonntag

Trump hatte Powell schon einmal öffentlich unter Druck gesetzt – und die Märkte reagierten. Müssen wir erneut mit Verwerfungen rechnen?

Kaffarnik: Die tatsächliche Marktreaktion war erstaunlich begrenzt. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind im Jahresverlauf sogar um rund 40 bis 50 Basispunkte gefallen, während die 30-jährigen Laufzeiten kaum Bewegung zeigten. Vieles wurde medial dramatisiert, obwohl es am Ende eher ein „Non-Event“ war. Märkte schwanken, aber die großen Panikreaktionen bleiben aus.

Hellmeyer: Man darf nicht vergessen: Märkte bewerten langfristig Wachstum und Cashflows. Und die USA wachsen deutlich stärker, als viele Prognosen erwarten ließen. Das erste Quartal wurde wegen Sondereffekten falsch interpretiert, danach folgten sehr kräftige Zahlen. Die USA investieren, schaffen Perspektiven und erhöhen damit auch langfristig ihr Steuersubstrat. Genau das wird an den Rentenmärkten implizit eingepreist.

Kaiser: Der Kontrast zu Europa ist frappierend. Seit Jahren werden dieselben Strukturprobleme diskutiert – Bürokratie, Energiepreise, Abwanderung von Unternehmen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.

Hellmeyer: Genau. Während der globale Süden dynamisch wächst, fällt Europa zurück – und Deutschland ist im internationalen Vergleich ein Schlusslicht. Zukunft entsteht anderswo.

Ist Trumps Wirtschaftspolitik trotz aller Kritik erfolgreich?

Hellmeyer: Man muss nüchtern anerkennen: Trump stellt die US-Volkswirtschaft neu auf – mit Steuersenkungen, Bürokratieabbau und einer aggressiven Zollpolitik. Vieles daran ist rechtlich fragwürdig, aber faktisch zeigt es Wirkung. Das Außenhandelsdefizit ist deutlich gesunken. Trump handelt oft außerhalb internationaler Regeln – aber er ist in Teilen erfolgreich. Und Märkte honorieren am Ende nicht Moral, sondern Ergebnisse.

Kaiser: Vor einem Jahr war die große Frage noch: Kommt die US-Rezession? Diese Angst ist nahezu verschwunden. Dazu kommen fiskalische Impulse und ein spürbarer Konjunkturüberhang. Das erklärt auch den Rückenwind für die Aktienmärkte – wobei die Gefahr wächst, dass inzwischen fast nur noch Optimisten übrig sind.

Kaffarnik: Ich würde die Wirtschaftspolitik bisher als erfolgreich bezeichnen. Das Wirtschaftswachstum ist stabil, sogar mit steigender Tendenz, das Handelsbilanzdefizit fällt und der Arbeitsmarkt ist robust.

Kaiser: Ein Teil davon ist der sogenannte „TACO-Trade“: Trump kündigt Maximalmaßnahmen an – und rudert dann zurück. Der Markt hat gelernt, ihn besser einzuschätzen.

Kaffarnik: Trump agiert letztlich wie ein Unternehmer ohne Compliance: Er setzt extreme Forderungen in den Raum und testet, was durchsetzbar ist.

Hellmeyer: Für mich ist es Poker. China hat dieses Pokerspiel neutralisiert, indem es konsequent standgehalten hat. Europa dagegen wirkt oft orientierungslos – und lässt vieles geschehen, ohne strategische Antwort.

Dr. Helmut Kaiser: „Eigentlich müsste der Dollar angesichts der robusten US-Konjunktur deutlich stärker sein.“ Foto: Florian Sonntag

Was machen wir als Anleger nun aus dieser Gemengelage? Wie sollte man sich für 2026 aufstellen?

Kaffarnik: Wenn man vom Marktkonsens ausgeht, stellt sich die zentrale Frage: Ist man noch Teil der Mehrheitsmeinung – oder bereits dagegen? Grundsätzlich glaube ich, dass Aktien weiterhin Potenzial haben. Allerdings bin ich skeptisch, ob sich die extreme Outperformance der „Glorreichen Sieben“ noch einmal wiederholen lässt. Schon innerhalb dieser Gruppe gab es zuletzt enorme Unterschiede: Alphabet legte deutlich zu, während andere Werte deutlich schwächer liefen. Vieles ist bereits eingepreist. Die KI-Story bleibt zwar intakt, aber der Aktienmythos, der seit Frühjahr 2023 den Markt getragen hat, dürfte 2026 nicht mehr in derselben Form funktionieren. Mein Eindruck: Aktien ja – aber eher breiter und weniger konzentriert auf die bisherigen US-Leitwerte. Das Leadership könnte wechseln. Zudem bin ich moderat konstruktiv für den Rentenmarkt, obwohl viele Marktteilnehmer hier skeptischer sind. Die Argumente für weiter steigende Renditen überzeugen mich nicht vollständig – auch wegen des niedrigen Ölpreises und deflationärer Effekte durch Produktivität und Technologie.

Kaiser: Man sollte die Trump-Agenda nicht unterschätzen. Wenn man sie konsequent durchdekliniert, läuft vieles auf finanzielle Repression hinaus: Das Ziel dürfte sein, die Refinanzierung des Staatshaushalts zu sichern und Renditen unterhalb der Inflation zu halten. Deshalb bin ich gerade im US-Rentenmarkt vorsichtig. Positiv ist allerdings, dass wir inzwischen wieder normale, steilere Zinskurven haben – nach Jahren künstlicher Verzerrungen. Bonds liefern wieder Coupon und Stabilität, aber ich würde sie nicht mehr als Kerninvestment wie früher sehen. Die klassische 60/40-Aufteilung ist aus meiner Sicht überholt. Eher wäre ein Modell wie 80/20 plausibel. Und wenn Anleihen, dann eher Unternehmensanleihen oder ausgewählte Schwellenländerpapiere – möglichst in Lokalwährung, um Dollarrisiken zu begrenzen.

Hellmeyer: Ich erwarte für die Märkte insgesamt eine Performance im historischen Durchschnitt – etwa um sieben Prozent. Das ergibt sich aus dem nominalen Wachstum der Weltwirtschaft: rund 3,5 Prozent reales Wachstum plus etwa vier Prozent Inflation. Dieses nominale Wachstum spiegelt sich in den Unternehmensbilanzen wider – und damit auch in den Aktienmärkten. Positiv ist zudem, dass die Bewertung innerhalb des Technologiesektors wieder differenzierter wird: Einige Titel holen auf, andere konsolidieren. Das spricht für eine gesündere Marktstruktur. Ich bleibe bullisch für KI und Technologie – dieser Sektor gehört strategisch in jedes Depot, weil sich die Weltwirtschaft in den kommenden zehn Jahren fundamental technologisch verändern wird. Gleichzeitig sehe ich Chancen für europäische Aktien über den Value-Ansatz: Sollte der Markt stärker in Richtung Substanz drehen, spricht vieles für Europa.

Kaffarnik: Tatsächlich ist der S&P 500 stark wachstumsorientiert. Dreht die Gewichtung mehr in Richtung Value, landet man automatisch stärker in Europa.

Kommen die Zinsen 2026 weiter nach unten – oder droht ein Inflationsrückschlag?

Hellmeyer: Wenn mich ein westlicher Rentenmarkt interessiert, dann tatsächlich der US-Markt. Dort sehe ich Chancen auf weiter sinkende Renditen. Mehrere Faktoren sprechen dafür: Basiseffekte aus den Zollpreisen laufen aus, Produktivität und Effizienz steigen stark – zuletzt mit fast fünf Prozent in den USA. KI und Robotik wirken strukturell disinflationär. Natürlich gibt es Rohstoffdruck, etwa bei Kupfer oder Silber, aber insgesamt sehe ich keine Inflationsdynamik, die die Rentenmärkte ernsthaft belastet. Ich erwarte eher drei Zinssenkungen der Fed. Ein weiteres Thema ist die Divergenz zwischen USA und Eurozone: In den USA fallen Renditen, in Europa steigen sie. Das spiegelt systemische Risiken in der Eurozone wider – vor allem wegen mangelnder Reformfähigkeit in Deutschland und Frankreich. Europa steht hier vor einer strukturellen Herausforderung, insbesondere bei Energiepolitik und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Risiko dürfte 2026 eher zunehmen.

Kaiser: Ein übergreifender Trend bleibt die Diskussion um De-Dollarisierung. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen: Der Dollar ist auf dem aktuellen Niveau historisch keineswegs extrem schwach. Ich sehe die Probleme eher in der politischen Agenda und in wirtschaftspolitischen Fehlinterpretationen. Das US-Außenhandelsdefizit ist nicht automatisch ein Krisensignal – solange die USA Kapital importieren können, ist es finanzierbar. Die Defizite sind auch Ausdruck eines konsumstarken Binnenmarktes. Das ist eher ein Zeichen von Nachfrage und Wachstum als von Schwäche.

Hellmeyer: Man darf aber nicht statisch argumentieren. Europas Anteil an der Weltwirtschaft sinkt, Innovationskraft und Reformtempo bleiben zurück. Das erhöht langfristig das Risikocluster für den Euro. Ein schwächerer Euro würde Reformdruck sichtbar machen – ein starker Euro überdeckt strukturelle Probleme. Der Devisenmarkt wirkt hier wie ein Fieberthermometer, das politische Realitäten manchmal nur verzögert widerspiegelt.

Folker Hellmeyer: „Märkte bewerten langfristig Wachstum und Cashflows. Und die USA wachsen deutlich stärker, als viele Prognosen erwarten ließen.“ Foto: Florian Sonntag

Wenn der Dollar zuletzt schwächer war – woran liegt das, obwohl die US-Wirtschaft gut läuft?

Kaiser: Eigentlich müsste der Dollar angesichts der robusten US-Konjunktur deutlich stärker sein. Dass er trotzdem nachgegeben hat, erklärt sich aus einem schleichenden Vertrauensverlust in Fiat-Währungen – nicht nur in den Dollar, aber besonders sichtbar dort. Ein Indikator sind die starken Goldkäufe vieler Zentralbanken. Hinzu kommt, dass Notenbanken – insbesondere in Schwellenländern – an digitalen Währungs- und Abwicklungssystemen arbeiten und ihre Reserven stärker diversifizieren. In Summe spricht das für eine wachsende Skepsis gegenüber dem bisherigen Währungssystem.

Hellmeyer: Als Arbeitshypothese kann man festhalten: Nicht US-Schwäche treibt den Wechselkurs, sondern ein breiteres Vertrauens- und Strukturthema im globalen Währungssystem.

Ist der Euro wirklich stark – oder ist es vor allem eine Dollarschwäche?

Kaffarnik: Ich würde weniger von Euro-Stärke sprechen, sondern eher von verbreiteter Dollarschwäche gegenüber mehreren Währungen. Der Euro wirkt stabil, obwohl die politischen und fiskalischen Risiken in der Eurozone offenkundig sind – insbesondere in Frankreich. Aus Marktsicht kann daraus ein Disziplinierungsmechanismus entstehen: Spreads und Risikoaufschläge werden zum zentralen Frühwarnsystem. Für 2026 erwarte ich keine „große Eurokrise“, sondern eher ein Fortschreiben der ungelösten Themen – also ein Weiterreichen der Probleme. Die Eurozone bleibt zudem sehr heterogen: Konjunktur und Inflation unterscheiden sich stark zwischen den Ländern, was die Geldpolitik zusätzlich erschwert.

Kommen wir zu einem anderen derzeit viel diskutierten Thema: Künstliche Intelligenz. Ich höre hier jeden Tag Gegensätzliches: Die einen warnen vor einer Blase, die anderen halten das für Unsinn. Wie sehen Sie das?

Kaffarnik: Realwirtschaftlich ist KI ein Game Changer – mit enormem Produktivitätspotenzial, aber auch mit Risiken und gesellschaftlichen Nebenwirkungen. Aus Marktsicht bedeutet das: Die Story bleibt, aber sie dürfte sich 2026 anders ausdrücken. Ich bin nur noch mit geringer Überzeugung (eher „knapp unter 50 Prozent“) der Meinung, dass die „Glorreichen Sieben“ ihre Outperformance fortsetzen.

Kaiser: Ich sehe ebenfalls keine klassische Blase. Der Markt differenziert bereits stärker innerhalb der großen Tech-Werte – das ist eher ein Zeichen von Rationalität. Entscheidend ist: Die Unternehmen sind weiterhin Gewinnmaschinen. Und die Investitionssummen sind gewaltig – über mehrere Jahre gerechnet reden wir über Billionenbeträge. Das wirft zwar die Frage nach der Amortisation auf, aber Investitionen sind zunächst einmal positiv: Sie erzeugen gesamtwirtschaftliche Effekte und zwingen Unternehmen, mitzuziehen. Wer nicht investiert, verliert schnell Marktanteile. Für Anleger halte ich daher eine zweite Ebene für besonders interessant: nicht nur die Plattformanbieter, sondern auch die KI-Nutznießer in der „zweiten Reihe“ – etwa Industrie, Banken oder Gesundheitswesen. Dort könnten die Bewertungen attraktiver sein und die KI-Effekte direkter in Cashflows sichtbar werden.

Hellmeyer: Ökonomisch ist KI eine Produktivitätsquelle – daran führt kein Weg vorbei. Gleichzeitig wächst das gesellschaftliche Risikobewusstsein. Und auch kapitalmarktseitig sehe ich ein Argument für eine Rotation: Nach der starken Rally in den großen Tech-Werten könnte 2026 stärker die Anwendungsebene profitieren – also Unternehmen, die durch KI ihre Effizienz erhöhen, Kosten senken und Ertragspotenziale heben. Zudem gibt es praktische Engpässe: Rechenzentren brauchen Netze und Energie. Das bremst die Umsetzung und verschiebt Skaleneffekte zeitlich. Gerade deshalb spricht vieles für eine breitere Gewinnerlandschaft jenseits der Top-Werte.

Welche geopolitischen Entwicklungen wären 2026 positiv oder negativ für Märkte?

Kaffarnik: Ein konstruktiver geopolitischer Pfad – etwa eine Deeskalation großer Konflikte – wäre aus meiner Sicht das Beste, was 2026 passieren könnte. Märkte würden davon profitieren, weil wieder mehr Rationalität statt reiner Narrative handlungsleitend wäre. Zur Frage Taiwan/China: Ich halte ein kurzfristiges, offenes Eskalationsszenario eher für unwahrscheinlich. Plausibler ist, dass China langfristig und strategisch vorgeht – „nicht in Eile“, wie es oft heißt. Gleichzeitig verändert sich die Lage, wenn die weltweiten Halbleiterkapazitäten stärker diversifiziert werden und Taiwans Sonderrolle sinkt.

Hellmeyer: Ein geordneter, langfristig angelegter Ansatz passt eher zum chinesischen Vorgehen als ein abruptes militärisches Szenario. Insgesamt wäre jeder Schritt hin zu Stabilisierung und Diplomatie ein Gewinn – humanitär wie ökonomisch.

Kaiser: Positiv wären definitiv De-Eskalationen im Russland-Ukraine-Krieg , im Zollstreit und in weiteren Krisenherden (Naher und Mittlerer Osten, Taiwan-China). Negativ wären – in extremen Risikoszenarien – ein Auseinanderdriften der Nato und innerhalb der EU (Uneinigkeit in der Verteidigungs-, Migrations- , Handels- und Fiskalpolitik) sowie – quasi als Schwarzer Schwan – ein bürgerkriegsähnliches Szenario in den USA – insbesondere nach den Mid Term Elections, falls das Trump Lager eine mögliche Wahlniederlage nicht akzeptiert und eine Verfassungskrise auslöst.

Was spricht 2026 für Edelmetalle – und gehören Gold und Silber ins Portfolio?

Kaiser: Die Kernargumente bleiben: Zentralbankkäufe, Diversifikation und Vertrauensfragen gegenüber Fiat-Währungen. Technisch kann es jederzeit Rücksetzer geben – aber als Portfolio-Versicherung in einem Umfeld hoher Verschuldung bleibt Gold aus meiner Sicht relevant. Silber hat darüber hinaus eine zweite Komponente: Es ist nicht nur „Wertspeicher“, sondern zunehmend Industriemetall – etwa für Elektronik, Energiewende, Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Wenn Angebot und Nachfrage strukturell auseinanderlaufen, bleibt das unterstützend. Rohstoffe insgesamt gehören 2026 aus meiner Sicht als Beimischung stärker ins Portfolio – idealerweise professionell gemanagt, weil Terminstruktur, Finanzinvestoren und Marktmechanik eine große Rolle spielen.

Hellmeyer: Ich bleibe bei Edelmetallen grundsätzlich optimistisch. Entscheidend ist nicht die kurzfristige Charttechnik, sondern die Qualität der Käufer: Zentralbanken sind strukturelle, langfristige Nachfrager. Das erklärt auch, warum Korrekturen zuletzt oft flach blieben. Silber sehe ich perspektivisch mit zusätzlichem Potenzial, weil die industrielle Nachfrage steigt und der Markt seit Jahren Angebotsdefizite zeigt. Wenn zugleich die Möglichkeiten, Preise über Papiermärkte zu steuern, abnehmen, spricht das langfristig für eine stärkere Preisbildung. Ich erwarte daher eher, dass Silber relativ zu Gold aufholt.

Kaffarnik: Ich bin hier vorsichtiger: Bei ausgeprägten „Fahnenstangen“ werde ich grundsätzlich skeptisch. Natürlich kann es weiterlaufen, aber das Rückschlagsrisiko steigt bei sehr steilen Bewegungen.

Letzte Frage: Wenn Sie als Anleger 2026 nur eine strategische Entscheidung treffen dürften – welche wäre das?

Hellmeyer: Sachwerte. Also Aktien, Edelmetalle und – wo es politisch verlässlich ist – Immobilien. Kurz: realwertorientiert, weil nominale Werte bei hoher Verschuldung und politischer Einflussnahme strukturell verwundbarer sind.

Kaiser: Ich würde es als Prinzip formulieren: konstruktiv bleiben, Chancen nutzen, Risiken nicht ausblenden – und sich nicht von politischer Stimmung anstecken lassen. Global gibt es Wachstum und starke Märkte. Für 2026 sehe ich insgesamt mehr Chancen als Risiken.

Kaffarnik: Mein Stichwort ist Flexibilität. Man sollte mit unerwarteten Schocks rechnen – Ereignisse, die Märkte kurzfristig stark bewegen können. Deshalb lautet meine Leitentscheidung: so investieren, dass man handlungsfähig bleibt, wenn der nächste große Ausschlag kommt – egal ob über Währungen, Carry-Trades oder geopolitische Überraschungen.

