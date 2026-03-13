Bitcoin übertrifft Gold: Digitaler Wertspeicher gewinnt weiter an Bedeutung

Bitcoin gewinnt zunehmend an Bedeutung als globaler Wertspeicher und übertrifft aktuell sogar den traditionellen sicheren Hafen Gold. In der ersten Märzhälfte 2026 legte Bitcoin innerhalb einer Woche um rund 7 Prozent zu und überschritt zeitweise die Marke von 72.500 US-Dollar. Gold hingegen verzeichnete im gleichen Zeitraum einen leichten Rückgang von etwa 1 Prozent. Die Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da sie in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheit stattfindet – einer Marktphase, in der üblicherweise Gold als bevorzugter sicherer Hafen gilt. Die jüngste Performance deutet auf eine strukturelle Veränderung im Anlegerverhalten hin. Institutionelle Investoren schichten zunehmend Kapital aus traditionellen Wertspeichern in digitale Assets um. Gleichzeitig verzeichneten mehrere Gold-ETFs in den vergangenen Monaten Abflüsse. Etabliert sich Bitcoin also zunehmend als „digitales Gold“? Auf jeden Fall wird klar, dass Investoren in zunehmendem Maß insbesondere die hohe Portabilität, Transparenz und die mathematisch begrenzte Angebotsstruktur des weltweit größten Krypto-Assets schätzen.

Technischer Durchbruch signalisiert neue Marktphase

Für Krypto-Interessierte stellt sich neben der Chartentwicklung auch die Frage, wie diese zu erklären ist. Experten verweisen hier auf die technische Analyse. Der Ausbruch von Bitcoin über die Marke von 69.000 US-Dollar – das Allzeithoch des vergangenen Zyklus – signalisiert eine bedeutende technische Veränderung, bei der frühere Widerstände zu Unterstützungsniveaus werden. Diese Entwicklung schafft eine solide Basis für die nächste Marktphase. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes nähert sich derzeit der Marke von 2,4 Billionen US-Dollar. Ein Anstieg über 2,6 Billionen US-Dollar könnte laut Marktbeobachtern eine breitere Rallye bei Altcoins auslösen und den Gesamtmarkt in Richtung von drei Billionen US-Dollar führen – dem Höchststand des vorherigen Marktzyklus.

Kurzfristige Konsolidierung möglich

Kurzfristig erwarten Analysten, dass Bitcoin in einer Spanne zwischen 68.000 und 74.000 US-Dollar handeln könnte. Ein Ausbruch über die Widerstandszone bei rund 75.000 US-Dollar würde jedoch wahrscheinlich eine neue Konsolidierungsphase zwischen 75.000 und 80.000 US-Dollar einleiten. Historische Marktbewegungen zeigen zudem, dass Bitcoin nach geopolitisch bedingten Rücksetzern häufig um mindestens 15 Prozent steigt. Eine Bewegung in Richtung 77.000 bis 80.000 US-Dollar würde daher gut zu den bisherigen Erholungsmustern passen – insbesondere, falls die US-Notenbank künftig eine lockerere geldpolitische Haltung einnimmt.

Großes Potenzial im Vergleich zum Goldmarkt

Trotz der jüngsten Kursentwicklung bleibt das langfristige Wachstumspotenzial erheblich. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Billionen US-Dollar ist Bitcoin im Vergleich zum globalen Goldmarkt weiterhin deutlich kleiner. Bereits eine relativ geringe Umschichtung institutionellen Kapitals könnte daher signifikante Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben. Marktbeobachter gehen davon aus, dass schon eine Rotation von wenigen Prozent des globalen Goldkapitals in Bitcoin das Potenzial hätte, die Preise deutlich nach oben zu treiben.

Autor Adrian Fritz ist Chief Investment Strategist bei 21shares.