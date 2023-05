Finanzlösung für KMU: Signal Iduna kooperiert mit Qonto

Der Kooperationsvertrag sieht vor, dass Qonto-Kunden über die Qonto-Plattform Zugang zu den Versicherungen der Signal Iduna erhalten. Umgekehrt bietet der Versicherer den mittelständischen Versicherungskunden die Finanzdienstleistungen von Qonto an. Eine ähnliche Vereinbarung hatte Signal Iduna bereits mit Penta im Februar 2022 getroffen. Kurz nach dem Zusammenschluss von Penta und Qonto, im Juli 2022, hatte Qonto mit dem etablierten Partner Signal Iduna Gespräche zur Verlängerung der Partnerschaft aufgenommen.



Partnerschaften sind ein zentraler Teil der Wachstumsstrategie von Qonto – insbesondere in Deutschland, dem größten Wachstumsmarkt von Qonto. Über die Zusammenarbeit mit Signal Iduna erhält Qonto einen breiteren Zugang zu kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere aus Handwerk und Handel und erweitert sein Angebot in Deutschland um Versicherungsleistungen. Die so geschaffene digitale Lösung bietet ein umfassendes Finanzmanagement an, das alle Bedürfnisse deutscher KMU bedient und den deutschen Mittelstand nachhaltig stärkt.