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Flensburg-Ranking: Diese Automarken fallen besonders auf

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Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Ein Porschefahrer hält mit seine beiden Händen das Lenkrad
Foto: adobe.stock/artographer34
Porschefahrer: Sie haben scheinbar einen guten Draht nach Flensburg.

Porsche-Fahrer haben besonders häufig Punkte in Flensburg, zeigt eine Verivox-Analyse. Auch Range Rover und Tesla liegen vorn. Wieso PS-starke Autos besonders oft betroffen sind. Und was das für die Kfz-Versicherung bedeutet.

Man hat es schon geahnt: Porsche-Fahrer haben von allen Automarken am häufigsten Punkte in Flensburg. Der Anteil von Fahrern mit Einträgen im Fahreignungsregister liegt bei der Marke 71 Prozent über dem Durchschnitt aller Autofahrer. Das zeigt die aktuelle Punktesammler-Analyse des Vergleichsportals Verivox.

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Mit deutlichem Abstand folgt Range Rover auf Platz zwei. Dort liegt der Fahreranteil mit Punkten 29 Prozent über dem Durchschnitt. Dicht dahinter liegen Tesla-Fahrer mit 26 Prozent über dem Schnitt, gefolgt von BMW-Fahrern mit 23 Prozent und Audi-Fahrern mit 19 Prozent.

Auch beim Blick auf Fahrzeugarten zeigt sich ein ähnliches Bild: Fahrer von Autos der Oberklasse liegen 53 Prozent über dem Durchschnitt, Sportwagenfahrer 47 Prozent. Im Schnitt verfügen die Fahrzeuge von Fahrern mit Punkten über 142 PS – acht Prozent mehr als die Autos von Fahrern ohne Einträge.

Geschwindigkeitsverstöße als häufigster Grund

Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH, ordnet den Zusammenhang ein: „Dass vor allem Hersteller PS-starker Autos im Punktesünder-Ranking vorne landen, ist kein Zufall. Laut Kraftfahrtbundesamt sind Geschwindigkeitsverstöße der häufigste Grund für Punkte. Bei Unfällen kann überhöhte Geschwindigkeit als Mitschuld gelten – selbst, wenn der zu schnelle Fahrer den Unfall nicht verursacht hat. Die Versicherung kann dann die Leistung kürzen.“

Auf den hintersten Rängen des Marken-Rankings landen Mitsubishi mit 27 Prozent unter dem Schnitt, Suzuki mit 25 Prozent und Honda mit 24 Prozent unter dem Schnitt.

Auch beim Modellvergleich zeigt sich ein ähnliches Muster wie bei den Marken. Vorn liegt der Audi A5, dessen Fahrer zu 49 Prozent häufiger Punkte in Flensburg haben als der Durchschnitt aller Fahrer. Auf Platz zwei folgt der BMW 4er mit 42 Prozent über dem Schnitt, auf Platz drei der Audi A6 mit 40 Prozent.

Kleinwagenfahrer sind seltener betroffen

Am seltensten haben Fahrer des Mitsubishi Space Star Punkte in Flensburg. Unter ihnen liegt der Anteil 45 Prozent unter dem Gesamtschnitt. Auch die Fahrer von Fiat Panda und Hyundai i10 sind mit 42 Prozent beziehungsweise 35 Prozent unter dem Schnitt eher regeltreu unterwegs. Der Vergleich nach Fahrzeugtyp bestätigt das Bild: Fahrer einer Miniklasse liegen 23 Prozent unter dem Schnitt, Kleinwagenfahrer 13 Prozent darunter.

Versicherungsnehmer geben Einträge im Verkehrseignungsregister beim Abschluss einer Kfz-Versicherung selbst an. Dabei sollten sie wahrheitsgemäße Angaben machen, mahnt Ziller: „Wer bei seiner Versicherung falsche Angaben macht, riskiert Sanktionen des Versicherers wie Leistungskürzungen oder Geldforderungen. Zudem lohnt es sich nicht, die Punkte zu verschweigen. Im Schnitt werden günstige Tarife durch Punkte gerade einmal zwei Prozent teurer.“

Die Marken der Punktesünder

PlatzMarkeAbweichung vom Durchschnitt
1Porsche+71 Prozent
2Land Rover+29 Prozent
3Tesla+26 Prozent
4BMW+23 Prozent
5Audi+19 Prozent
6Volvo+18 Prozent
7Mercedes-Benz+9 Prozent
8Cupra+6 Prozent
9Seat+6 Prozent
10Mini (BMW)+2 Prozent
11Mazda+1 Prozent
12Skoda−1 Prozent
13Ford−1 Prozent
14VW−2 Prozent
15Chevrolet−2 Prozent
16Peugeot−4 Prozent
17Jeep−7 Prozent
18Opel−9 Prozent
19Renault−10 Prozent
20Hyundai−10 Prozent
21Citroën−11 Prozent
22Dacia−13 Prozent
23Toyota−13 Prozent
24Smart−14 Prozent
25Fiat−15 Prozent
26Kia−16 Prozent
27Nissan−16 Prozent
28Honda−24 Prozent
29Suzuki−25 Prozent
30Mitsubishi−27 Prozent
Ausgewertet wurden die 30 meistversicherten Automarken.

Die Automodelle der Punktesünder

PlatzModellAbweichung vom Durchschnitt
1Audi A5+49 Prozent
2BMW 4er+42 Prozent
3Audi A6+40 Prozent
4BMW 5er+38 Prozent
5BMW 2er+34 Prozent
6Mercedes-Benz GLC+33 Prozent
7Skoda Superb+31 Prozent
8BMW 3er+31 Prozent
9Audi A4+31 Prozent
10Mercedes-Benz CLA+30 Prozent
11BMW X5+28 Prozent
12Seat Leon+25 Prozent
13Volvo V70+25 Prozent
14Skoda Octavia+25 Prozent
15Mazda 6+21 Prozent
16Mercedes-Benz E-Klasse+21 Prozent
17Ford Galaxy+20 Prozent
18Volvo XC60+19 Prozent
19BMW X3+18 Prozent
20Audi Q5+18 Prozent
21VW Transporter+17 Prozent
22Seat Alhambra+17 Prozent
23Peugeot 206+17 Prozent
24Opel Insignia+16 Prozent
25Mercedes-Benz C-Klasse+13 Prozent
26Renault Megane+13 Prozent
27VW Passat+13 Prozent
28VW Sharan+11 Prozent
29Hyundai i30+11 Prozent
30Audi A1+10 Prozent
31Toyota Auris+9 Prozent
32Citroën Berlingo+8 Prozent
33Hyundai Kona+7 Prozent
34Ford Mondeo+7 Prozent
35Mini (BMW)+6 Prozent
36VW Touran+4 Prozent
37Mazda 3+4 Prozent
38Suzuki Swift+4 Prozent
39Audi A3+3 Prozent
40BMW 1er+3 Prozent
41Ford Focus+3 Prozent
42VW Caddy+3 Prozent
43Opel Astra+3 Prozent
44Kia Ceed+3 Prozent
45VW Golf+2 Prozent
46BMW X1+1 Prozent
47Toyota Corolla+1 Prozent
48Ford C-Max−1 Prozent
49Seat Ibiza−3 Prozent
50Dacia Duster−3 Prozent
51Skoda Yeti−3 Prozent
52Hyundai Tucson−3 Prozent
53Opel Vectra−3 Prozent
54Ford Fiesta−3 Prozent
55Opel Adam−5 Prozent
56VW Tiguan−5 Prozent
57Ford Kuga−6 Prozent
58Renault Scenic−8 Prozent
59Mercedes-Benz A-Klasse−9 Prozent
60Dacia Dokker−10 Prozent
61Renault Clio−10 Prozent
62Smart Fortwo−11 Prozent
63Peugeot 308−12 Prozent
64Mercedes-Benz SLK-Klasse−12 Prozent
65Toyota Aygo−12 Prozent
66Fiat 500−12 Prozent
67Skoda Fabia−12 Prozent
68Hyundai i20−13 Prozent
69VW Polo−13 Prozent
70Mazda 2−15 Prozent
71Opel Corsa−15 Prozent
72Peugeot 208−16 Prozent
73Ford Ka−16 Prozent
74Mitsubishi Colt−18 Prozent
75Renault Captur−18 Prozent
76Dacia Sandero−19 Prozent
77Peugeot 207−19 Prozent
78Citroën C4−19 Prozent
79Honda Civic−20 Prozent
80Mazda CX-5−21 Prozent
81Renault Twingo−22 Prozent
82Nissan Qashqai−22 Prozent
83Toyota Yaris−23 Prozent
84VW Lupo−24 Prozent
85VW Fox−24 Prozent
86VW T-Roc−24 Prozent
87Dacia Logan−25 Prozent
88Opel Meriva−25 Prozent
89Citroën C3−25 Prozent
90Mercedes-Benz B-Klasse−26 Prozent
91Opel Zafira−26 Prozent
92Kia Picanto−27 Prozent
93Honda Jazz−29 Prozent
94Audi Q3−29 Prozent
95Nissan Micra−31 Prozent
96Kia Sportage−31 Prozent
97VW Up−35 Prozent
98Hyundai i10−35 Prozent
99Fiat Panda−42 Prozent
100Mitsubishi Space Star−45 Prozent
Ausgewertet wurden die 100 meistversicherten Automodelle.

Die Fahrzeugarten der Punktesünder

FahrzeugartAbweichung vom Durchschnitt
Oberklasse+53 Prozent
Sportwagen+47 Prozent
Mittelklasse+11 Prozent
Transporter+9 Prozent
Kompakt-Van & Großraumlimousinen−5 Prozent
SUV & Geländewagen−6 Prozent
Kleinwagen−13 Prozent
Miniklasse−23 Prozent
Abweichung des Punktesünder-Anteils je Fahrzeugart vom Durchschnitt.

Quelle: Verivox, Kfz-Versicherungsabschlüsse; Auswertungszeitraum August 2021 bis Juli 2026. Angegeben ist die Abweichung des Punktesünder-Anteils vom Durchschnitt aller Versicherten (Index 100).

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